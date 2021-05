LA QUESTION SEXO - Mon mari a des problèmes d'érection et cela me vexe, pourquoi ?

Après 40 ans, près d'un homme sur trois connait des problèmes d'érection. Un moment parfois difficile pour certains hommes mais également pour leurs partenaires. Jeudi, dans Sans rendez-vous, Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste répond à la question de Liliane, une auditrice dont le mari rencontre des problèmes d'érection. Si le couple maintient une activité sexuelle, Liliane explique se sentir vexée par le manque d'érection de son conjoint. Pour la sexologue, ce sentiment reflète son manque de confiance en soi sur son sex-appeal.

La question de Liliane :

Mon mari a 63 ans et ce n'est pas toujours facile pour lui d'avoir un rapport sans prendre du viagra. Je sais qu'avec l'âge ça se complique, mais j'ai l'impression que je ne l'excite plus et cela me vexe un peu je dois dire. Est-ce que je devrais lui en parler ?

La réponse de Catherine :

"D'abord, le viagra, c'est n'est pas systématiquement chez tous les hommes. Les hommes peuvent vieillir très tranquillement. Ce n'est pas obligatoire. Ensuite, si Liliane se sent vexée c'est que ce n'est pas spécifique à cette histoire là. D'une façon générale, les femmes ont tendance à penser que l'érection est l'affirmation de leur capacité à être érotique, être sexy, etc, une évaluation de leur qualité. C'est à dire qu'un homme serait à l'état flaccide et à peine une femme passe, il Bande. Si c'est le cas, ils sont des agresseurs parce qu'ils bandent dès qu'on passe. Donc c'est insupportable.

En fait, c'est toute l'ambivalence féminine qui se raconte là. C'est le besoin d'avoir un pouvoir sur ce pénis par son seul sex-appeal. Or, évidemment que c'est une histoire de relation. Évidemment que cette femme vient apporter des possibilités. Mais l'homme reste toujours aux commandes, bien inconscientes malheureusement pour lui, de son pénis, à savoir de sa propre fantasmatique, de sa physiologie et de ses inquiétudes liées à plein de choses. Et puis après, il y a la relation. Comment la relation s'établit? Est ce qu'elle sait qu'elle se réinvente ou est ce qu'elle s'endort? Et du coup, évidemment, avec lui, une fragilité un peu du point de vue physiologique. Chemin faisant, c'est un peu plus difficile.

Pourquoi ne pas accompagner son mari chez le médecin pour qu'elle puisse comprendre qu'un problème d'érection n'est pas lié à un manque de désir ?

Elle peut. Ne serait-ce que pour s'informer. Mais cette question est très narcissique. C'est vraiment une fragilité personnelle qui ne peut pas accepter la fragilité de l'autre parce que certaines femmes se sont construites dans la relation avec un homme qui leur est apparu tout puissant, réparateur d'elle même, sécurisant pour elle même, tant socialement, financièrement, sexuellement, par leur désir. Et là, tout d'un coup, quand le bât blesse, il y a une idée de remise en question personnelle. Elles ont été sécurisées par le désir et dès lors que le désir n'est plus comme si elles avaient perdu quelque chose, alors que c'est bien chez lui que les choses se passent ainsi.

Il faut peut-être aussi lui expliquer que si ça fonctionne avec le viagra, c'est qu'elle doit bien avoir un peu d'effet sur son mari non ?

Oui, en effet, c'est à partir du moment où il prend du Viagra son érection est. Ca montre qu'il est aidé par le viagra sur l'expression de son désir qui est tout à fait au rendez vous. Et donc, effectivement, elle n'a pas à s'inquiéter."