LA QUESTION SEXO - Ma copine ne veut jamais faire l’amour chez moi : que faire ?

> Dans l’émission Sans rendez-vous sur Europe 1, la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc répond à un auditeur qui s’inquiète parce que sa copine ne veut jamais faire l'amour chez lui. Selon elle, il s'agit d'un besoin de maîtriser sa sexualité dans le cadre d'une jeune relation. D'où l'importance de respecter le choix de sa partenaire et de communiquer.

La question de Samuel

Nous n'habitons pas encore ensemble avec ma copine : nous alternons les nuits chez l'un, puis chez l'autre, mais j'ai remarqué qu'elle ne voulait jamais faire l'amour chez moi. Elle m'a expliqué être mal à l'aise quand elle n'était pas chez elle. Qu'en pensez-vous ?

La réponse de Catherine Blanc

"Il y a visiblement un besoin de contrôler complètement la situation. La sexualité peut être une source d'inquiétude suffisante, peut-être parce que c'est une jeune femme. Peut-être qu'il y a un besoin de maîtrise de son corps, de ses affaires, de son lit, de son environnement : de savoir qui, quoi comment, pour avoir la tranquillité.

Ça peut être aussi une inquiétude d'être filmée, d'être entendue par des voisins... Avec une idée évidemment que la sexualité est potentiellement coupable ou sale, d'où l'inquiétude de le faire dans un cadre qui ne serait pas maîtrisé.

J'ai l'impression que c'est un jeune couple qui nous pose une question : chacun reste de son côté, on s'invite un coup chez l'un, un coup chez l'autre. Elle a du mal à se projeter dans la liberté d'une sexualité en dehors de sa zone de confort. Je crois qu'effectivement c'est avant tout un manque de confiance en soi, reporté sur l'autre - parce que bien souvent nous projetons sur l'autre nos propres inquiétudes.

Alors comment être plus à l'aise ?

Dans un premier temps, respecter son choix. Quand on dort ensemble, on n'est pas obligé de faire l'amour. On peut se dire que ça ne se fait que d'un côté, et que d'autre part on partage des moments de tendresse et d'échanges différents puisque sans sexualité. Chemin faisant, on peut essayer de comprendre, essayer de savoir ce qui chez soi peut poser problème pour pouvoir le bouger, changer, et que ça puisse lui convenir.

Enfin, il est possible aussi de s'installer ensemble, mais ils pourraient rencontrer le même problème en vacances, ou dans un hôtel... De toute façon, il y a une difficulté qui mérite d'être dévoilée petit à petit dans le cadre de la relation."