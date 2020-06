LA QUESTION SEXO - Ma compagne accepte notre chien à côté pendant nos rapports, est-ce normal ?

C'est désormais une habitude quand il fait l'amour avec sa compagne, Yohan se sent épié par son chien, toujours présent lors de leurs rapports sexuels. Le jeune homme se demande donc s'il est normal que sa compagne accepte que leur chien les regarde dans ces moments d'intimité. Sur Europe 1, la psychanalyste et psychologue à Paris Catherine Blanc lui apporte des éléments de réponse dans l'émission Sans Rendez-vous sur Europe 1, vendredi.

La question de Yohan

"Souvent quand nous faisons l’amour avec ma compagne, le chien reste dans la pièce. Cela n’a pas l’air de la déranger mais moi si. Elle refuse d’enfermer son chien. Que devons-nous faire pour éviter une séparation ?"

La réponse de Catherine Blanc

"Pour un animal, on se moque un peu de ce qui se passe dans sa tête. Le fait est que l’on fait entrer un tiers dans la relation avec lequel on a, en plus, un vrai lien d’affection. On a même un vrai lien d’échange, quand bien même il ne parle pas. Il occupe une véritable place, avec un territoire qui est le sien. Mais ça pose la question de savoir pourquoi elle veut absolument garder ce chien dans la pièce."

Pourquoi ne le fait-elle pas sortir ?

"On peut imaginer plein de choses. Peut-être qu’elle le laisse sinon il va gratter à la porte. Peut-être parce qu’elle a peur de l’abandonner. On peut donc imaginer que si ce couple avait un enfant, l’enfant serait aussi là.

La réaction de Yohan dépend de ce que représente pour lui ce chien. S'il le prend comme un enfant, c’est normal d’avoir cette réaction. Comme s’il y avait un berceau dans la chambre. Ce n’est pas concevable pour lui et, à ce titre, c’est complètement recevable."

Yohan doit-il faire ce parallèle avec sa compagne ?

"Oui tout à fait. Il peut dire à sa compagne : ‘Demain on a un enfant, il sera aussi dans la chambre. Si tu as peur qu’il pleure, de ne pas l’entendre lorsqu’il sera dans la sienne, tu le prendras toujours avec toi ? Donc on ne fera plus l’amour si je ne veux pas le faire avec la présence du bébé ? Ou alors on le fera devant notre bébé qui sera exposé à quelque chose qui ne le concerne pas ?""

Mais est-ce que Yohan ne devrait pas poser un ultimatum : c’est le chien ou moi ?

"À chacun sa pudeur. Certains veulent partager leur sexualité uniquement avec leur partenaire. Avec un chien à côté, ce n’est pas comme si vous faisiez l’amour dans la nature et qu’il y avait des oiseaux autour de vous. Le chien est votre animal de compagnie, il fait partie de la famille et on a de l’affection. Comme un enfant. Donc si cela ne convient pas à l’un des deux partenaires, on met le chien dans une autre pièce. Dans le cas de Yohan, sa compagne aura ensuite le moment pour retrouver son chien, lui faire des câlins et lui donner à manger. Mais là, c’est le temps de l’amour et il n’y a pas lieu d’avoir ce chien s’il est dérangeant pour l’un des deux."