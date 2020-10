LA QUESTION SEXO - L'odeur corporelle de mon partenaire me dérange, comment faire ?

Les odeurs corporelles sont parfois excitantes... et parfois dérangeantes. Entre odorat personnel et odeurs propres à chacun, deux personnes peuvent être, ou non, olfactivement compatibles. Et si ce n'est pas le cas, comment faire ? Dans "Sans rendez-vous", lundi sur Europe 1, la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc est venue en aide à une auditrice confrontée à un problème d'odeur corporelle.

La question de Céline

"J'ai rencontré un garçon qui me plaît beaucoup, tant physiquement qu'intellectuellement, mais, après la première nuit passée ensemble, je me suis aperçue que je ne supportais pas son odeur corporelle... Que faire ?"

La réponse de Catherine Blanc

"De manière générale, il est normale d'être bloqué en cas d'odeur corporelle dérangeante. Mais lorsque l'on se retrouve dans le même lit, on a à priori déjà senti l'autre. On s'est déjà approchés, touchés, certainement embrassés. On ne découvre pas l'odeur de l'autre à ce moment-là. Quand on s'embrasse par exemple, on souffle, on inspire, on met de la chaleur. Les odeurs d'haleine ou de peau ressortent assez fortement.

On se sent comme des animaux, même si leur odorat est bien plus développé que le nôtre. De la même manière, plus figurativement, on dit "je me sens bien avec quelqu'un". Dans le cas de Céline, l'entente semble affective et intellectuelle mais pas charnelle. Cela étant, pour dire à une personne que son odeur est dérangeante, il est préférable d'avoir recours à l'humour ! Et pour trouver une solution, cela ne relève pas de la psychologie mais plutôt de l'hygiène ou de l'alimentation s'il s'agit d'une odeur corporelle ponctuelle."