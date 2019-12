LA QUESTION SEXO - Les préliminaires : à quelle dose ?

EUROPE 1 VOUS ACCOMPAGNE

Vendredi, dans l'émission "Sans Rendez-Vous" sur Europe 1, la sexologue Catherine Blanc a répondu à la question de Raphaël. Ce quadragénaire s'interroge sur la place à donner aux préliminaires. Sa compagne en voudrait plus, mais en même temps ne semble pas s'impliquer plus que cela dans ces actes.

La question de Raphaël, 45 ans

Ma femme me fait le reproche de ne pas lui faire suffisamment de préliminaires. Mais lorsque je lui en fais, elle ne semble pas plus motivée que cela. Que faire ?

La réponse de Catherine Blanc

Je crois que le problème c'est qu'elle n'est pas en condition pour faire l'amour quand il le souhaiterait. Du coup, elle lui demande des préliminaires pour se mettre en condition, et lorsqu'il s’exécute, cela ne change pas grand-chose. Donc cela pose la question de ce qu'elle souhaiterait, de ce qu'elle entend par préliminaires et non ce qu'entend notre auditeur. Dès lors que le préliminaire est déjà une entrée en matière directe, la femme peut être en difficulté parce qu'elle est sans doute encore dans ses préoccupations personnelles et dans une mise à distance de sa sexualité.

Alors attention, quand on parle de préliminaires, ce n'est surtout pas le cunnilingus. Si elle a du mal à rentrer dans un processus de sexualisation de la relation, à prendre du plaisir et en donner à son partenaire, c'est d'abord qu'il faut rétablir un lien. Dans notre vie de couple, on a beau s'aimer, faire des tas de choses ensemble, on s'occupe un peu de nos missions chacun de notre côté. Il faut donc retrouver des liens qui donnent envie de jouer ensemble, notamment érotiquement. Que quelqu'un qui ne vous touche pas au quotidien vous saute dessus tout d'un coup peut-être perçu comme un geste agressif, quand bien même la personne n'est pas agressive. Il faut plutôt chercher une façon de se regarder, de se toucher, de se caresser, de passer l'un à côté de l'autre. C'est se dire que l'on est des personnages particuliers l'un pour l'autre puisque nous partageons une intimité corporelle.

Manifester son désir

Il ne faut pas oublier que celui qui propose la sexualité, c'est celui qui est prêt au départ. C’est souvent quand l’homme est prêt à faire l’amour qu’il va vouloir passer à l'acte le plus rapidement possible, parce qu’il craint de perdre son érection, que le moment ne soit plus opportun. Tout d’un coup, tout s’est mis en branle en lui et il veut pouvoir en faire état. Et évidemment, les femmes ne sont pas toujours à ce rendez-vous là. L'erreur, c'est qu'elles ne manifestent pas toujours leur désir. En disant qu'elles ont envie, l'homme verrait que ce n'est pas aussi simple que cela d'avoir dans la seconde une érection. Cela nécessite que l'on se regarde, que l’on se touche, qu’on s’appréhende, qu’on rigole ensemble, que l’on se caresse. Jusqu'à ce que cela devienne de plus en plus intime.

Problème de communication

Si on lit entre les lignes, je crois qu’il y a un problème de communication. Elle lui balance qu'elle voudrait plus de préliminaires, mais lui agit sans discussion préalable. Qu'entend-elle par préliminaires ? Peut-être effectivement qu'elle aimerait un cunnilingus. Dans ce cas, il doit prendre le temps de lui en faire un, car ce n’est pas parce que l’on pose tout d’un coup cet acte là que dans la seconde il se passe des choses. Cela peut mettre quelques minutes. Mais cela peut-être aussi un jeu ou même l'acte sexuel en lui-même. Il n'est pas forcement nécessaire de passer à la pénétration et toutes les autres positions du Kamasutra. C’est une histoire de communication verbale et corporelle, de tendresse.

Là j’ai un peu le sentiment que chacun balance la responsabilité à l’autre, et l'on reste das une sorte de statu quo. Mais que veut dire ce statu quo ? Peut-être que je ne sais pas faire, alors dis moi comment je devrais m’y prendre ou qu’est ce qu’il te ferait plaisir. Il faut sortir un peu du bois en racontant ce qui pourrait être érotique. Enfin, pour sa compagne, il y a peut-être un autre sujet sur la table, à savoir le sentiment de ne pas avoir l’attention de son homme. Auquel cas il faut qu’elle puisse se manifester plus clairement et pas seulement sur le sujet de la sexualité.