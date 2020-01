LA QUESTION SEXO - Les hommes peuvent-ils simuler ?

On associe la simulation au plaisir féminin. Pourtant, cela concerne également les hommes. Dans l’émission Sans rendez-vous, sur Europe 1, Catherine Blanc, sexologue et psychiatre, répond à la question d'une auditrice qui s'interroge sur la possibilité d'une simulation masculine du plaisir.

La question de Marie-Hermine

"On dit souvent que nous, les filles, on simule, mais est-ce que les hommes simulent aussi ?"

La réponse de Catherine Blanc

Bien sûr, on a tendance à se laisser leurrer par les évidences que sont l’érection et l'éjaculation, avec le sentiment que s'ils ont une érection, ils sont ultra-excités, et que s'ils ont une éjaculation, ils ont un plaisir ineffable. Des tas d’érections ne témoignent pas d'une excitation. Ils l'utilisent mais ça ne veut pas dire que l'excitation est au beau fixe, ils peuvent le traduire verbalement par 'qu'est-ce que tu m'excites' alors que c'est juste un réflexe.

Et une éjaculation ne signifie pas forcément un plaisir intense ?

Il y a des hommes qui ont des éjaculations sur des verges molles donc il y a quelque chose qui se libère, sans que ça soit forcément une extase incroyable. Il y a aussi des hommes qui vont faire l'amour et émettre les sons pour dire le plaisir qu'ils ont et, en réalité, ils n'ont pas éjaculé, et les femmes ne sachant pas très bien s'il y a du sperme, pensent qu'il y a eu une éjaculation qui n'a pas du tout eu lieu.

Est-ce que les hommes simulent pour la même raison que les femmes ?

Oui, parce que des fois ils n'y arrivent pas, ça commence à être poussif et ils ont envie de passer à autre chose. Parfois il y a une connexion qui ne se fait pas, ou parfois ils ont l'impression d'être dans une action non suivie, non accompagnée par l'autre, ou dans une attente de l'autre de quelque chose qui ne vient toujours pas de leur côté et donc à leur tour, comme pour les femmes, c'est l'inquiétude de l'autre ou le besoin de passer à autre chose qui fait qu'on conclut par une petite action théâtrale.

Est-ce qu'il vaut mieux simuler que dire 'je n'y arrive pas', pour ne pas vexer sa partenaire ?

L'idée reçue c'est que s'il n'y arrive pas c'est à cause d’elle, et ça ne l'est pas. Tout le monde pense être à l'origine de ce qui se passe dans le corps de l'autre, les hommes pensent qu'ils sont à l'origine du plaisir féminin et les femmes à l'origine du plaisir masculin. En réalité, ça peut être bien, doux, merveilleux, sans pour autant arriver à ce moment de lâcher prise. Il y a des moments dans une relation où on a besoin de se garder à soi, et pas de s'offrir à l'autre, pas de s'abandonner. Et ce pour de multiples raisons, psychologiques, liées à la relation ou simplement à l'état d'esprit du moment.

Ça peut être aussi la consommation d'alcool qui fait que l'on n'arrive pas du tout à éjaculer car l'alcool peut faire éjaculer précocement ou anéjaculer.

Comment les femmes peuvent s'en rendre compte ?

On dit aux hommes 'fichez la paix aux femmes', concernant leur orgasme, l'inverse est vrai aussi. Laissons à chacun sa liberté. Ce ne sont pas des mensonges, ce sont des arrangements avec soi pour que la relation perdure, que la relation se fasse, sans inquiéter personne, et sans avoir besoin de se dévoiler dans ses manquements si tel est le cas.

Comment réagir si un homme simule ?

Il faut avoir de la tendresse pour l'autre. Si c'est récurrent, on peut poser la question, 'il me semble que tu peines à avoir du plaisir, que tu te contrains ?', dire 'on n'est pas obligé de faire l'amour si tu n'en as pas vraiment envie', mais pour l'heure, laissons les choses s'installer, à chacun son petit arrangement.