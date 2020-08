LA QUESTION SEXO - Les histoires d'amour survivent-elles aux différences d'âge ?

Certaines personnes, hommes ou femme, préfèrent parfois sortir avec des personnes plus jeunes qu'eux. Des relations qui peuvent durer ou non, comme pour la meilleure amie d'Anne, âgée de 42 ans, et qui ne sort qu'avec des hommes dans la vingtaine. Dans "Sans Rendez-vous", la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc, tente de comprendre pourquoi les histoires d'amour de cette femme ne durent pas très longtemps.

La question d'Anne

Ma meilleure amie a 42 ans et malgré son âge, elle ne fréquente que des garçons de 20-25 ans. Mais ses histoires ne fonctionnent jamais très longtemps. Est-ce lié à la différence d'âge ?

La réponse de Catherine Blanc

Ce n'est pas un problème d'avoir un goût pour des gens plus jeunes que soit. Mais ça pose la question : quel âge estime-t-elle avoir ? Est-ce qu'elle ne sort qu'avec des hommes plus jeunes parce qu'elle a besoin d'être supérieure en âge, parce qu'il y a quelque chose de maternel chez elle qui a besoin de se retrouver dans cette façon de jouer le Pygmalion au féminin de ce jeune hommes qui va découvrir la sexualité grâce à elle ?

Ou est-ce parce qu'elle se voit comme une jeune fille de 25 ans et qu'elle ne se sent pas la maturité d'affronter un homme qui lui demanderait d'être une femme de 40 ans ? Elle se retrouve donc dans une situation plus sécurisée. C'est une femme qui a sûrement elle aussi du mal à être dans cette maturité.

Est-ce la même chose pour les hommes qui sortent avec des femmes plus jeunes ?

Ce sont les mêmes raisons. Un homme plus âgé avec une plus jeune femme est dans la peur de son âge bien souvent. Cela rend compte d'un refus de vieillir, d'un besoin d'être stimulé par la jeunesse, d'être vu comme étant jeune ou puissant par une jeune femme. Il n'est pas question de juger les différentes d'âge. Il y a des histoires merveilleuses.

Mais on peut se poser la question : quand on va systématiquement vers des hommes ou des femmes plus jeunes, qu'est-ce que ça raconte de sa difficulté personnelle à se voir comme étant mature ou d'avoir besoin d'une position ascendante sur l'autre ?

La différence d'âge devient-elle encore plus compliquée à appréhender en vieillissant ?

Aujourd'hui, on est dans une situation où les gens ne se projettent pas dans une construction sur le long terme. On veut brûler la chandelle par les deux bouts sans prendre en compte ce qui va se produire.

Ce qui se produit est évidemment douloureux pour la personne qui vieillit, et qui aura beau tout faire pour se sentir jeune, il y aura en face un jeune homme qui va mûrir et qui va peut-être regarder à un moment donné une jeune fille. Ou pas, car si ce jeune homme a été intéressé par une femme plus mature, c'est qu'il est plutôt intéressé par une figure plus maternante, plus puissante.