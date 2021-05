LA QUESTION SEXO - La chirurgie esthétique peut-elle nuire à la relation de couple ?

La chirurgie esthétique peut prendre des formes plus ou moins légères. Ce choix de transformation est avant tout personnel et doit viser à satisfaire la personne qui le fait, comme l'explique la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc dans Sans rendez-vous, mardi. À Carole, une auditrice qui s'alarme que son partenaire lui reproche de l'avoir pratiqué, elle répond que sa réaction de jalousie est motivée par son insécurité. Celle-ci peut être physique ou bien psychologique, avec la crainte que l'autre l'abandonne. Toutefois, ces changements sont plus sains s'ils sont opérés dans la concertation.

La question de Carole :

"J'ai fait une chirurgie esthétique il y a quelques temps, mais mon mari me fait tout le temps des reproches : 'pourquoi tu l'as fait ? Ce n'est pas pour toi. Je suis sûr que c'est pour plaire aux autres hommes.' Je ne comprends pas pourquoi il est si jaloux plutôt que d'en profiter ?"

La réponse de Catherine Blanc

"Se faire plaisir est normalement censé être la priorité. Il y a vraiment chez son conjoint cette idée que comme c'est sa femme ou sa compagne, elle lui appartient. Donc tout ce qu'elle fait pour se mettre en valeur, c'est pour plaire et donc pour lui plaire. Or, elle lui plaisait déjà, donc si elle le fait, c'est qu'elle veut plaire à quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire qu'elle lui échappe. Pour l'homme, même si elle avait des défauts, il aimait l'idée qu'elle en ait puisque c'était une façon d'assurer la relation.

Ne ferait-il pas mieux de profiter comme elle l'y enjoint ?

Bien sûr. Mais sa réaction rend compte de tout son doute quant à lui-même. Il est évident qu'un sûr qu'une femme, plus elle est en tranquillité avec elle-même - si elle ne fait pas la chasse à une image idéalisée à laquelle elle n'accédera jamais, ce qui ne semble pas être le cas puisqu'elle le vit comme une jalousie - va en effet s'épanouir et cela va faire le bénéfice de la relation. Ceci étant, si lui doute, il peut avoir le sentiment que plus elle sera belle, plus elle se sentira en confiance et plus elle le quittera.

En fait, c'est ça toute la difficulté. Cela rend compte de la fragilité de la relation et de celle de l'homme en question, qui doute de lui-même, de la qualité de la relation et qui croit qu'il n'a de valeur qu'à la condition que l'autre soit fragilisée. C'est ce qu'on trouve aussi, par exemple, dans le cadre professionnel. Un homme est avec une femme qui ne travaille pas. Cette femme veut travailler, dans la théorie, ça serait super, et dès qu'elle commence à faire des études, à devenir autonome, il se dit qu'il n'aura plus de rôle à jouer et que donc, il sera quitté.

Est-ce que cela pourrait venir souligner le fait que lui se laisse aller ?

Vous avez effectivement des gens qui ne supportent pas l'idée que vous fassiez un régime parce qu'eux n'y arrivent pas. Cela n'a rien à voir avec la relation d'amour cela a à voir avec la difficulté qu'on a à faire avec soi et de voir que l'autre s'émancipe ou, en tout cas, trouve l'énergie que l'on ne trouve pas soi-même.

Comment parler d'une chirurgie esthétique dans un couple ? Faut-il le faire ?

Je crois que c'est important. Non pas parce que l'autre aurait un droit de dire oui ou non, mais parce qu'on ne surprend pas l'autre en arrivant d'un seul coup totalement transformé. L'autre a aimé ce corps, l'a palpé et même si la chirurgie fait de très jolies choses, ce peut être très éloigné de ce qu'était la personne au départ."