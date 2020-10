LA QUESTION SEXO - Je veux quitter ma copine mais j'ai peur de la blesser : puis-je rompre par texto ?

Y a-t-il une bonne façon de quitter quelqu'un ? Est-il acceptable de le faire par texto ? Dans "Sans Rendez-vous" vendredi sur Europe 1, la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc répond à un auditeur qui cherche le meilleur moyen de quitter sa copine sans lui faire mal et hésite à lui envoyer un SMS. Elle lui déconseille ce moyen qui "coupe la parole de l'autre". Quand on rompt dit-elle, "on ne peut pas pour autant ne pas recevoir les arguments et la peine de l'autre".

La question de Lucas

"Cela fait quatre mois que je suis avec ma copine. Cela ne se passe pas super bien. J'hésite à me séparer d'elle mais je ne sais pas comment m'y prendre : je n'ose pas lui dire en face, j'ai peur de la blesser car je vois qu'elle est très attachée. Est-ce que quitter quelqu'un par texto est la meilleure chose à faire ?"

La réponse de Catherine Blanc

"Je crois qu'on est assez grand pour créer des liens, des relations. Et il faut apprendre à être assez grand aussi pour dire où on en est dans nos possibles et nos impossibles. C'est sûr que c'est douloureux. D'ailleurs, c'est une bonne nouvelle. Cela veut dire qu'il a suffisamment d'attachement, d'affection et de respect pour cette jeune femme pour avoir peur de lui faire du mal. Quoi qu'on vive les uns avec les autres, on a des limites. Mais nos limites ne sont pas nécessairement celles de l'autre, ce qui fait qu'on a peur de le blesser et qu'à ce titre, parfois, on est tenté d'aller au-delà de ce que l'on souhaiterait pour soi. Or, ce serait se mentir à soi et de toute façon faire du mal à l'autre puisqu'on n'est pas dans la capacité d'être au même niveau d'affection.

Lucas se demande quelle est la meilleure façon de quitter quelqu'un. Mais est-ce qu'il y a une bonne façon ?

Se quitter ou quitter quelqu'un, c'est douloureux. C'est une épreuve tant pour celui qui doit en avoir le courage que pour celui qui reçoit la fin de non-recevoir. Donc il n'y a pas de bonne façon au sens d'agréable. Mais quand on envoie un SMS on peut se dire voilà, pour moi, c'est fait, maintenant, elle se débrouille et comme je ne la vois pas, je me dis que tout s'est très bien passé parce qu'elle ne me rappelle pas en m'injuriant.

Donc le mieux, je crois, c'est plutôt de se mettre en face de l'autre dans le respect des limites de chacun et du chagrin de l'autre, dire éventuellement qu'on a peur. Je trouve que ça, c'est honorable. Le SMS, ce n'est pas chouette parce qu'on coupe la parole à l'autre. On peut dire que l'on arrête, mais on ne peut pas pour autant ne pas recevoir l'argument de l'autre, la peine de l'autre, les questionnements de l'autre, même si c'est dérangeant.

Sinon, ça veut dire qu'on n'est pas très au fait du pourquoi de cet arrêt. Auquel cas je crois que c'est important au moins d'avoir un coup de fil, car si on ne peut pas être dans un face à face, si on a peur que l'autre argumente, nous dise qu'on se trompe, et bien c'est qu'on n'est pas très sûr de son propre avis personnel. On s'est mis en relation, on sort dans le cadre d'une relation, c'est à dire de la liberté de parole des deux individus. Et si on le fait par SMS, parce qu'on ne peut pas faire autrement, alors on dit "je le fais par SMS parce que je ne sais pas comment le faire. Je suis peut-être encore maladroit en le faisant par SMS".

Parfois, le message de rupture c'est "on va rester amis, on se verra"...

Le message de rupture est souvent très maladroit, mais ça veut dire aussi "tu étais suffisamment importante pour ne pas que tu disparaisses totalement de mon horizon". Celui qui est remercié l'a en travers de la gorge parce que c'est presque une dévalorisation de la qualité de la relation. Pourtant, être ami, c'est une très jolie valeur. C'est une très jolie relation avec plein de possibles extraordinaires. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas les projets de la sexualité et de la vie de couple qu'il faut pour autant la dévaluer."