LA QUESTION SEXO - Je simule pour ne pas vexer mon mari, que faire et que lui dire ?

Atteindre l'orgasme n'est pas possible si les conditions ne sont pas réunies. Comme l'explique Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste, dans Sans rendez-vous, la simulation peut être un moyen de mettre un terme au rapport sans froisser l'autre. Dans le cas de Camille, c'est par peur de vexer son mari qu'elle simule quasi systématiquement, au détriment de son propre plaisir. La spécialiste préconise d'en discuter, d'accepter de se laisser aller et d'arrêter, au moins un peu, de se soucier de l'autre pour se concentrer sur soi.

La question de Camille

Je simule très souvent pour ne pas vexer mon mari, mais j'aimerais bien lui en parler pour enfin prendre du plaisir. Comment est-ce que je dois faire ?

La réponse de Catherine Blanc

On simule parfois simplement parce qu'on veut faire du bien à l'autre. C'est du narcissisme parce qu'on ne veut pas passer pour quelqu'un d'incapable mais c'est aussi de l'altruisme. Dire que c'est merveilleux quand on trouve un film nul c'est une façon de flatter l'autre et on le fait assez naturellement dans la vie de tous les jours. De fait, c'est dur d'être avec quelqu'un qui critique ce que vous faites. Donc on est toujours un peu flatteur de l'autre pour être aimé de l'autre et puis, pour asseoir la relation, pour la sécuriser, c'est assez classique.

Or, les femmes savent très bien que les hommes sont obsédés par l'idée de les faire jouir. Donc, dans la mesure où elles sont en panne, elles ne veulent pas rester en panne trop longtemps parce qu'elles éprouvent une angoisse de performance qu'elles n'atteignent pas tandis que ça envoie aux hommes une incompétence à faire jouir. Donc elles simplifient, pour elles et pour l'autre, par le biais de la simulation.

La simulation est-elle uniquement féminine ?

On ne simule pas une érection, mais on simule un plaisir qui amène à une éjaculation ou pas d'éjaculation, parce que ça permet de clore quelque chose qui est un peu poussif. Donc oui, les hommes simulent tout autant que les femmes en laissant penser que c'est super. Par exemple, ils vont émettre des râles pendant la fellation alors qu'il ne se passe pas grand-chose.

Comment faire pour qu'elle puisse prendre du plaisir

Elle ne prend pas zéro plaisir mais en tout cas elle n'a pas d'orgasme, c'est sûr. En simulant, elle est obligée de jouer un rôle. De temps en temps, c'est une stimulation pour soi et on se prend au jeu d'être. Mais souvent, à force d'être dans une simulation, cela lui donne le sentiment qu'il peut éjaculer et la relation se termine, ce qui clôt complètement la possibilité pour elle de prendre du plaisir. D'où l'importance d'essayer de s'offrir un peu de temps.

Comment en parler à son conjoint ?

Je pense qu'il faut dire : "Très souvent, je ne jouis pas et donc je simule pour lisser les choses, pour te rassurer, pour que ça se passe bien. Je n'ai pas toujours de plaisir." Il faut l'inciter à ne pas voir d'encombrement au fait que quand elle ne prend pas de plaisir. Elle ne fait pas de choses extraordinaires et doit lui expliquer qu'à cause de ça, elle se sent coincée et empêchée de profiter de ce qu'il lui fait.

Le problème ne vient pas nécessairement de l'autre. Si ça vient de son mari qui fait des choses qui ne lui plaisent pas, il faut avoir une discussion sur ce qui plaît ou non. Mais dans la mesure où c'est en elle que c'est bloqué, puisqu'elle est trop attentive à toujours communiquer quelque chose de positif, elle ne se donne pas le droit de laisser tranquillement advenir son plaisir.