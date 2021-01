LA QUESTION SEXO - Quatre questions sur la sexualité pendant (et après) la grossesse

Mardi, dans l'émission "Sans Rendez-vous", la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc répond à Julie, jeune femme enceinte de sept mois qui s'inquiète de ne plus avoir de rapports sexuels avec son compagnon depuis plusieurs mois. Elle craint également que l'accouchement n'altère sa vie sexuelle à l'avenir. Catherine Blanc souligne que cet espacement des rapports est normal et que les besoins ont tendance à changer avec la parentalité.

La question de Julie

"Je suis enceinte depuis sept mois, et avec mon copain nous n'avons plus de rapports depuis environ cinq mois. C'est fou. Je me pose aussi beaucoup de questions sur notre sexualité une fois que j'aurai accouché, et je voudrais savoir si j'allais pouvoir ressentir le même plaisir, ou moins qu'avant ?"

La réponse de Catherine Blanc

Est-il normal d'avoir moins de rapports sexuels au cours de la grossesse ?

Rien, dans la grossesse, n'empêche d'avoir une sexualité avec son partenaire. Si ce n'est des freins mentaux. Il est courant que la sexualité soit mise sur la touche car les futurs parents peuvent ressentir le besoin de se concentrer sur l'enfant, sur le nid qu'ils construisent autour de lui.

Les hommes sont, eux, confrontés à leur imaginaire érotique : pour certains, la grossesse sera très stimulante, elle sera l'occasion de découvrir un épanouissement du corps féminin. Mais pour d'autres, cela peut au contraire être très anxiogène. Il y a un "tiers" au moment des rapports sexuels, ce qui peut être mentalement difficile à surmonter pour certains.

Est-il normal de s'inquiéter de l'impact d'un accouchement sur la sexualité ?

Une longue période sans rapports sexuels semble anxiogène pour Julie, qui craint de ne pas retrouver son élan, sa sensualité, sachant que plusieurs mois de grossesse sont encore devant elle. Il est courant chez les femmes de s'interroger sur l'impact de leur accouchement sur leur sexualité : pourront-elles retrouver leur sensualité, leurs sensations ? Surtout lorsque l'on sait qu'un bébé devra "passer" par le vagin.

L'accouchement a-t-il justement un impact sur les rapports sexuels et les sensations ?

Il ne faut pas s'attendre à ce que la sexualité reprenne "comme avant" dès l'accouchement. Il faut en moyenne deux mois aux couples pour reprendre une vie sexuelle normale. Et il faut environ 45 jours pour que l'utérus se rapproche de sa forme d'origine, de même que la musculature de la femme. En ce qui concerne les sensations, elles pourront revenir à leur niveau d'avant grossesse. Mais il est important de noter que tout au long de la vie, les sensations se revisitent, se redécouvrent.

Les rapports peuvent-ils même être plus plaisants après un enfant ?

L'épanouissement sexuel est une question avant tout psychique. C'est une compétence à ouvrir le champ des possibles pour soi. Plus il y a de maturité, plus il y a donc de liberté dans la sexualité. Par ailleurs, les envies des parents ont tendance à changer : ils n'ont plus forcément besoin de la sexualité pour se retrouver à deux. L'idée de se retrouver en famille est également une source de jouissance incroyable.