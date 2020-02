LA QUESTION SEXO - Est-ce malsain d'embrasser son enfant sur la bouche ?

Faire un bisou sur la bouche de son bébé ou de son enfant. Cette pratique demeure courante dans certaines familles. Dans l’émission Sans rendez-vous sur Europe 1, Catherine Blanc, sexologue et psychiatre, répond à la question d'une auditrice qui se pose des questions concernant la décence de ce type d'embrassade.

La question de Virginie

"Pourquoi nombre de parents embrassent leurs enfants ou leurs bébés sur la bouche ? N'est-ce pas très malsain ?"

La réponse de Catherine Blanc

"C'est extrêmement fréquent et il faut comprendre pourquoi. Pourquoi nombre d'entre nous embrassons nos enfants sur la bouche ? Tout simplement parce qu'un nourrisson, quand il est en lien avec vous, cela passe par la bouche, parce qu'il est nourri. Sa première zone de contact avec le monde, c'est par la bouche. Sa curiosité se fait par la bouche. Il voit une fourmi, il la prend, il la met en bouche. Vous le mettez sur vos genoux, il voit un verre ou un truc coloré qu'il va attraper, il le met à la bouche. Donc quand vous voulez vous approcher de lui et que vous tendez votre visage vers lui pour l'embrasser sur la joue, de tout façon, il va tourner sa boucher vers votre bouche parce qu'il va aller là ou le lieu de contact se fait. Vous tendez vos lèvres pour atteindre son front ou sa joue, lui tend sa bouche pour venir à la rencontre de ce que vous tendez vous-même.

C'est donc plutôt naturel pour un bébé ?

C'est absolument naturel et ça n'a aucune consonance sexuelle. Donc en fait la notion de "malsain" résiderait dans le désir érotisé du parent qui, lui, y mettrait une consonance sexuelle. Ou qui ne respecterait pas le temps où, pour l'enfant, cela devient sexuel. Et c'est là toute la différence. Sinon, nous ne sommes pas dans ce cas de figure.

Pourquoi les adultes ont envie d'embrasser leur enfant ?

D'un point de vue psychologique, on a envie de manger nos enfants. On se rapproche aussi de cette zone où la salive est séchée, où ça sent le lait qui a séché. Il y a une odeur particulière, celle de la peau de nos bébés, qui est une empreinte olfactive importante et un rapport au lien. Et il y a toutes ces histoires aussi de microbiote qui ne se transmet pas seulement par voie basse au moment de la naissance, mais également avec tout ce que nous contenons de microbes et la bouche est une zone extrêmement riche en microbes, bons et mauvais, et donc il y a certainement un échange de grande qualité qui se fait intuitivement de ce côté-là.

A partir de quel âge faut-il arrêter ?

A partir du moment où l'enfant commence à se positionner sexuellement, c'est a dire aux alentours de deux ans et demi, trois ans, il est important de passer à autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on arrive avec une scission nette, mais l'enfant va commencer à érotiser les choses. Il va commencer à se positionner selon comment maman est avec papa, comment papa est avec maman et en fonction de tous les codes qu'il a perçu de ce qui fait l'érotisation de la relation du couple. A ce moment-là, on commence à dire : 'Non, maintenant tu es un grand, ce sera pour ton amoureuse ou ton amoureux.' Ça ne veut pas dire que c'est malsain si on n'a pas arrêté net, ce n'est pas ça la question. On a toujours ce bonheur à partager des choses avec l'enfant, tout comme l'enfant avec le parent. Il faut simplement l'aider tranquillement à aller vers son monde érotisé. Bien sûr, il va continuer à jouer l'amoureux, mais il faut dire : 'Voilà, c'est une autre histoire.'

Y a-t-il une différence d'attitude à adopter qu'on soit père ou mère ?

On est absolument tous sur le même pied d'égalité. Et ça montre bien les idées reçues que nous avons. Comme si dès lors qu'un homme est en action de quelque chose qui pourrait s'apparenter à du charnel ou du sexuel, c'est un pervers. Quand une mère est toujours une oie blanche... Non non et non, une mère peut être aussi perverse qu'un homme. Arrêtons de sexualiser à l'excès et de façon toujours négative les hommes ou de désexualiser les femmes, ce qui implique que l'on ne voit pas ce qui pourrait être tout aussi pervers de la part des femmes."