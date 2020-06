LA QUESTION SEXO - Comment se remettre en selle après une rupture amoureuse ?

Le copain de Sabrina a rompu avec elle récemment. Elle se demande si, pour se remettre de cette rupture, elle ne devrait pas tenter un plan d'un soir pour oublier sa douleur et passer à autre chose. Dans Sans rendez-vous, la sexologue Catherine Blanc estime qu'il faut d'abord apprendre de cette relation qui vient de se finir, et se retrouver avec soi-même pour pouvoir aller de l'avant.

La question de Sabrina

Mon copain a rompu il y trois semaines. C'est toujours très douloureux pour moi. Est-ce que vous pensez que je dois aller me consoler auprès d'un plan d'un soir, est-ce une bonne façon pour oublier ?

La réponse de Catherine Blanc

Ce n'est pas la même chose de quitter quelqu'un ou d'être quitté. On ne l'a pas choisi, on ne maîtrise pas la situation. Ou ce n'est que l'orgueil qui fait la douleur, et ça peut se comprendre, ou ça peut être simplement d'avoir perdu tout l'imaginaire qu'on avait dans la projection de cette relation. Donc évidemment, il faut du temps. Le deuil d'une relation ne se fait pas en un claquement de doigt parce que l'autre ferme la porte.

On continue à se poser des questions et on s'invente l'histoire de l'autre ou on invente tout ce qu'on n'a pas vécu et qu'on aurait voulu vivre avec l'autre. Comme pour le deuil de quelqu'un, il n'y a pas de règle de durée standard pour se remettre d'une rupture. Chacun a sa capacité à faire avec, avec les souvenirs, et la douceur ou la souffrance de ces souvenirs qui n'ont pas trouvé de suite dans la relation.

La meilleure façon de se remettre d'une rupture n'est-elle pas de passer à autre chose ?

Il faut passer à autre chose mais la meilleure façon de le faire n'est peut-être pas de sauter sur quelqu'un d'autre. Le but n'est pas d'avoir peur du vide, d'avoir peur d'être face à soi-même sans relation et d'avoir le sentiment que la raison de la douleur est parce qu'on ne sait pas faire avec soi-même. Il faut d'abord savoir faire avec soi avant d'aller dans des relations pour créer des relations de qualité.

À ce titre, l'histoire d'un soir est envisageable mais en général, cela va être avec un homme que l'on compare à celui qui manque. Personne n'a à être objet d'une histoire de chagrin personnel. On n'a pas à faire subir cela à qui que ce soit et à être méprisant à ce point de l'autre juste pour se dire qu'on est libre de sauter sur quelqu'un d'autre.

Cela peut-il tout de même faire du bien de s'évader avec quelqu'un d'autre ?

Quand on y va avec une idée de souffrance, on va y aller avec un désir de vengeance ou l'idée que de toutes façons on ne peut être qu'abandonné et maltraité. Il n'y a pas forcément une belle issue à une histoire qui se fait comme cela.

Il faut savoir se remettre dans une belle idée de soi-même pour pouvoir aller conquérir le monde et donc conquérir un ou une autre. Mais par pour combler le vide qu'a créé l'autre.

Peut-on enchaîner avec une autre relation sérieuse ?

Il n'y a pas de règle. Souvent on est embêté par le regard des autres. Comme si pleurer le départ de l'autre voulait dire ne pas oser retrouver une relation trop vite car cela voudrait dire qu'on ne pleurait pas vraiment l'autre. Comme s'il fallait qu'on prouve son amour par une longue souffrance.

Mais il y a des rencontres merveilleuses qui viennent surprendre l'idée que l'on se faisait des impossibles à venir. Donc évidemment que l'on peut rencontrer quelqu'un très tôt et repartir dans une relation et se sentir beau ou belle dans cette nouvelle perspective pour repartir dans une nouvelle relation qui sera nourrie de ce qu'on aura appris de la relation précédente et de sa chute. Le but n'est pas d'aller d'une relation à une autre sans en avoir appris grand chose sinon, on répète les mêmes choses à l'infini.