LA QUESTION SEXO - Comment remédier à une baisse de libido ?

Des jours, des semaines ou des mois se passent parfois sans qu'un couple n'ait de rapport sexuel. Cela peut être dû à la baisse de libido de l'un ou l'autre des partenaires. Une situation qui s'avérer frustrante, surtout si l'on évite trop longtemps le sujet. Damien Mascret propose de prêter davantage d'importance au passage crucial d'un moment non érotique à la phase érotique. Le docteur et chroniqueur d'Europe 1 prodigue quelques conseils dans l'émission Sans Rendez-vous pour raviver le désir.

Il faut avant tout prêter attention à une étape que l’on oublie souvent : la transition. Il s’agit du passage de la phase non-érotique à la phase érotique. Le professeur Edison, une spécialiste américaine, appelle cela la "chorégraphie sexuelle". En d’autres termes, avant d’entrer dans la danse il faut inviter son partenaire ou sa partenaire. C’est d’ailleurs la première condition qu’évoquent les femmes pour s’approcher de la satisfaction sexuelle : se sentir en connexion avec leurs partenaires, avant même que ne commence le rapport.

Ne pas considérer le rapport sexuel comme acquis

Pour passer en mode érotique, plusieurs conditions doivent être remplies et des questions doivent être posées. D’abord, est-ce-que je me sens désiré.e ? Si l’on ne sent pas désiré.e, on ne passe pas en mode érotique. Cela veut dire que non seulement le ou la partenaire doit manifester son désir sexuel, mais surtout, en amont, exprimer d’autres sentiments : de l’amour, de l’affection, du respect. En tout cas, il faut quelque chose de l’ordre de la connexion et non pas que le rapport sexuel soit considéré comme acquis.

Dans un couple on a évidemment le droit de ne pas avoir envie et de ne pas savoir pourquoi on n’a pas envie. Il faut donc que le partenaire exprime son désir. Cela peut notamment passer par le regard. Dans certains couples on se rend parfois compte qu’au bout d’un certain temps on ne se regarde plus. Dans d’autres, la manière dont l’un ou l’autre regarde son partenaire, avec des yeux pleins d’amour ou de désir, est flagrante.

Eviter trop de laisser-aller

L’autre question à se poser, c’est si l’on fait soi-même des efforts pour être désirable. On se comporte souvent en couple d’une manière que l’on n’aurait pas osée au début de la relation. Il faut éviter le laisser-aller, cela n’a rien de sexy d’être vautré en survêtement sur un canapé… La sexualité n’est pas seulement une mécanique des corps, c’est d’abord une chimie des émotions.

On peut aussi se poser la question de savoir si l’on est satisfait de ce qu’il se passe au lit, ou non. Si la façon dont se déroule l’acte sexuel vous convient, il n’y pas de problème. Dans le cas contraire, il faut accepter l’idée que l’on veut changer nos habitudes puis trouver des moyens pour cela. C’est en tout cas bon signe, cela veut dire que l’on prend sa sexualité en main.