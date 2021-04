LA QUESTION SEXO - Comment réinvestir peu à peu sa sexualité après la perte de l’être cher ?

Comment peut-on se réinvestir dans sa sexualité après la perte de l'être cher ? Dans "Sans rendez-vous", la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc répond à la question d'un auditeur. Ce vendredi, Jean-Marc se demande s'il pourra un jour retomber amoureux après le décès de sa femme il y a quatre ans. L'homme s'occupe de ses enfants mais n'arrive pas à se reconstruire sentimentalement, malgré ses recherches.

La question de Jean-Marc :

"J'ai 47 ans, j'ai perdu ma femme il y a quatre ans et depuis c'est très difficile pour moi de me reconstruire sentimentalement. Je m'occupe de mes enfants mais je n'arrive pas à retrouver une compagne. Je ne trouve jamais une qui soit aussi bien que mon ex-femme. Est-ce que je pourrais tomber amoureux une seconde fois ?"

La réponse de Catherine Blanc :

"C'est difficile à 43 ans de devenir veuf puisque la mort de sa femme a eu lieu il y a quatre ans. C'est dur de se retrouver avec des enfants aussi. On a construit une cellule familiale avec tout ce que ça représentait de sécurité d'être à deux. Et puis, il y a ce devoir de loyauté avec les enfants qui sont au milieu. Il y a et le devoir de loyauté vis-à-vis de la défunte et dans les yeux des enfants. La situation est complètement différente de l'épouse qui s'en va avec un autre homme. Donc il y a le regard des enfants, qui n'ont qu'une maman, qui impose au père la loyauté à l'égard de la défunte.

Pourquoi compare-t-il au bout de quatre ans encore, ses rencontres à sa femme décédée ?

C'est fréquent de comparer car la situation est bien différente de quand on avait 18 ans où l'on rencontre quelqu'un dont on ne connait rien et sur lequel on projette plein de possibles. Et puis ce n'est pas une séparation choisie. C'est une séparation en plein amour, en plein combat contre la mort si c'est par maladie. Et quand on voit ses enfants grandir, on ne peut pas s'empêcher de voir la tête de l'autre, les mimiques de l'autre. Quand on est plus mature et qu'on rencontre quelqu'un, on fait cette rencontre sans naïveté également. On voit les qualités et les défauts chez l'autre. On peut tout de suite évaluer les défauts des personnes qu'on rencontre, alors que celle avec qui on a partagé sa vie jusqu'à sa mort, on a omis ses défauts parce qu'on a grandi ensemble, on s'est épanoui ensemble.

Doit-il discuter de son envie de refaire sa vie avec ses enfants ?

Ce n'est pas aux enfants d'arbitrer si leur père peut reprendre une vie amoureuse ou non. Par contre, ça peut permettre aux enfants de comprendre que même si la vie de leur maman s'est arrêtée, ce n'est pas interdit pour les autres de poursuivre leur vie. C'est une possibilité d'aider les enfants à se libérer d'un devoir de fidélité et leur faire comprendre que le père a aussi à faire ce chemin.

Peut-on tomber amoureux une seconde fois ?

Bien sûr, on peut retomber amoureux une deuxième fois parce qu'encore une fois, on a toujours cette idée assez romantique d'une seule et unique personne qui était faite pour nous. En réalité, celle qui est faite pour nous, c'est celle avec qui nous construisons. Ici, il n'est question que de se construire et se permettre de construire avec quelqu'un. C'est aussi l'occasion de voir autrement plutôt que de chercher la même car tant que je cherche la même, je ne la trouverai pas. Il a aimé une femme qui avait une personnalité et cette personnalité reste à sa précédente femme. Il doit trouver une nouvelle compagne avec sa propre personnalité pour éviter les comparatifs. Maintenant, il y a juste une occasion merveilleuse à un âge différent avec une maturité différente avec des expériences de vie structurantes, pour pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau."