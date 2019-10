LA QUESTION SEXO - Comment expliquer une perte de libido après l’accouchement ?

EUROPE 1 VOUS ACCOMPAGNE

La plupart des parents ont pu le constater : après une naissance, l’activité sexuelle du couple est en berne. Certains hommes s’en inquiètent, alors que la baisse de libido d’une femme qui vient d’avoir un enfant est tout à fait normale, selon la psychanalyste et sexologue Catherine Blanc, qui livre son analyse vendredi dans Sans rendez-vous, sur Europe 1.

La question de Frédéric, jeune papa de 29 ans

"Depuis la naissance de ma fille, 18 mois aujourd’hui, ma femme n’a plus de libido. On ne fait plus beaucoup l’amour, tous les deux mois environ, et encore je dois insister. Elle me dit toujours qu'elle est fatiguée. Pensez-vous que c’est la vérité ou qu’elle n’a plus de désir pour moi ?"

La réponse de Catherine Blanc

"Une baisse de libido, c’est inévitable. D’abord parce qu’il faut quand même reconnaître l’effort que c’est, neuf mois de grossesse, un accouchement, un allaitement le cas échéant, des petites nuits… Tout cela ne concourt bien évidemment pas vraiment à une reprise de la sexualité immédiate, olé-olé, libérée. Il y a des kilos aussi parfois, il y a un mal-être dans son corps, il y a parfois déséquilibre hormonal, une déprime post-partum…

Tout cela ne dure pas forcément 18 mois ?

Ça commence comme ça et ça peut s’installer, pour plusieurs raisons. D’abord, il y a une difficulté qui peut être une déprime, qui perdure, et qui est là, tapie dans l’ombre. Ce peut être aussi parce que cet enfant est finalement la source de plaisir, la source de jouissance de cette femme. Et que, du coup, elle n’arrive pas à retrouver le chemin de son homme et ce qu’il peut lui apporter.

Dans tous les cas, le couple ne doit pas reprendre sa sexualité avant au minimum un mois, 40 jours à peu près, pour que l’utérus ait repris tranquillement sa position, pour que le corps se soit remis physiquement, c’est important. Il faut que les hommes le sachent parce que certains sont assez entreprenants.

Il faut en parler, être tendre aussi. On n’est pas obligé d’aborder la sexualité par la sexualité. On peut l’aborder par des câlins, des douceurs. Le corps à corps, c’est important, puisqu’elle est dans le soin du corps d’un nourrisson. C’est important qu’elle se sente aussi soignée dans son corps, et amenée petit à petit dans sa féminité, valorisée dans son corps qu’elle récupère.