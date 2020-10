LA QUESTION SEXO - Comment dire à son partenaire que le rapport dure trop longtemps ?

Y-a-t-il une bonne durée des rapports sexuels ? Dans l'émission "Sans Rendez-vous", la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc répond à Margaux, une auditrice d'Europe 1 qui trouve que "les rapports sexuels avec [s]on copain sont vraiment très longs", qui fait semblant de jouir pour en finir plus vite et se demande si elle peut "lui dire pendant l'acte [qu'elle] ne prend pas plus de plaisir que cela". Catherine Blanc lui donne des éléments de réponse.

La réponse de Catherine Blanc

"Les hommes sont persuadés qu'il faut que ça dure des plombes pour que les femmes jouissent plusieurs fois et que c'est de cette manière qu'ils pourront mesurer le pouvoir de leur virilité. C'est important d'entendre qu'à certains moments c'est trop long. Ce n'est pas parce que ce n'est pas bien dans l'absolu, ou pas bien fait, mais parce qu'il faut être dans une disponibilité pour prendre du plaisir et en avoir encore. Dans la mesure où il peine à venir, cela devient compliqué d'être confronté à sa déception personnelle et le temps passant ne fait qu’amplifier les choses.

Cela complique tout : car je ne suis pas tranquille, je suis déçue par moi même, je n'arrive pas à jouir. Du coup ça dure longtemps et ça me met encore plus en difficulté. Je ne vais plus me lubrifier naturellement, donc ça va finir par devenir inconfortable voire douloureux. Donc à ce moment là, les femmes vont souvent se mettre à laisser penser à une jouissance ultime pour que l'autre se dise "elle est à fond", afin d'en terminer. C'est délicat car les femmes ne veulent pas blesser les hommes.

"Trop long", qu'est ce que ça veut dire ?

Ça peut être trop long au bout de trois minutes, c'est long si c'est inconfortable. On a défini le trop court, ou le trop long, du point de vue du plaisir féminin. Sinon du point de vue de la fécondation, plus vite il y a éjaculation et quand la pénétration est à but de reproduction, il n'y a pas une histoire de durée. De nos jours, nous cherchons à établir des relations de qualité et d'équité, on pose la question du plaisir féminin. Si c'est trop court elle n'a pas le temps de jouir et si c'est trop long elle peut être dans la souffrance d'un rapport trop long.

Donc c'est difficile de définir le bon temps, car d'une femme à une autre le plaisir ne vient pas de la même manière. La sexualité, si on considère qu'elle commence avec les préliminaires et des tas de possibilités de jouissance, peut être trop long au bout de deux minutes de pénétration, surtout si la femme a déjà joui. La pénétration n'est peut être pas le lieu de son plaisir, dans la mesure où les femmes usent de simulation et que les hommes eux éjaculent. D'une certaine manière, ce qui retient l'homme c'est l'envie de faire plaisir. Le dire de façon plutôt positive : "C'est bon j'ai déjà joui". Si elle veut user d'artifice elle peut, mais ça lui permet de ne pas s'enfermer dans la simulation et l'idée qu'il ne sait pas où la femme en est. Il vaut mieux lui dire que le plaisir est déjà là et qu'il peut jouir tranquillement."