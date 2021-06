LA QUESTION SEXO - Comment choisir un modèle de sex-toy ?

Les sex-toys existent de toutes les formes, toutes les couleurs et pour stimuler différents organes. Vendredi dans "Sans Rendez-vous" sur Europe 1, la sexologue Catherine Blanc répond à une auditrice qui se demande comment fonctionne l'aspirateur clitoridien. Pour la sexologue, il n'y a pas de bon ou de mauvais sex-toys, il faut simplement les choisir en fonction de ses besoins et de ses désirs.

La question de Victoria

Je n’ai jamais utilisé de sex-toys mais j’entends beaucoup parler d’aspirateurs clitoridiens. Je ne comprends pas bien comment ça marche, pour moi le orgasmes étaient vaginaux. Pouvez-vous m'expliquer ?

La réponse de Catherine Blanc

Les sex-toys rejouent à peu près tout ce que nous serions capables de faire. On peut lécher, sucer, téter… Mais on peut aussi retrouver ça par le biais d’un objet, ce qui permet de le faire soi-même. Le mieux est de démarrer avec un objet doux, qui va à la fois titiller, suggérer les sensations et développer l’imaginaire, comme une plume par exemple. Si vous imaginer une petite bête qui grimpe sur votre bras, votre imaginaire va beaucoup plus loin que si vous avez une grosse paluche qui vous touche. Comme c’est intrusif, vous êtes tout de suite dans l’accueil d’un mouvement un peu sec. Quelque chose de délicat va vous faire imaginer des choses délicieuses et ouvre davantage votre imaginaire.

Je ne connais pas cet aspirateur évoqué par Victoria, mais ne nous effrayons du sujet. Cela raconte le besoin de téter, de succion, qui va rappeler le cunnilingus. Un clitoris est extrêmement sensible, il a une vie propre. Il participe d’ailleurs à tous les ressentis du niveau vaginal. On a beaucoup scindé les choses mais nous avons un seul et même sexe qui est d’une grande complexité. La stimulation vaginale est aussi une stimulation clitoridienne par voie interne du corps du clitoris et non pas du gland. En l’occurrence, il s’agit d’un sex-toy qui stimule le gland du clitoris. Peut-être a-t-elle envie de le découvrir à cette occasion.

On peut bien-sûr se masturber sans sex-toy, avec sa main. Cela oblige toutefois à effectuer des mouvements, tout en étant abandonnée par ailleurs, alors que le sex-toy permet une certaine passivité. Le sex-toy permet un mouvement mécanique indépendant de soi. Un inconvénient peut être le bruit, qui vous sort de votre imaginaire. Chacun fait comme il veut, en fonction des désirs et des besoins.