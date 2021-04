LA QUESTION SEXO - Cela m'agace d'habiter avec mon copain dans une colocation, que faire ?

Préserver son intimité dans une colocation n'est pas toujours chose aisée. Dans l’émission Sans rendez-vous jeudi sur Europe 1, Catherine Blanc répond à la question d'une auditrice, Claire, qui se demande comment parler avec son copain de son agacement de vivre depuis plusieurs mois en colocation avec ce dernier et son frère.

La question de Claire

"Je vis chez mon copain depuis maintenant six mois. Le problème, c'est qu'il partage son appartement avec son frère. Si je trouvais ça convivial au début, la situation a tendance à m'agacer. J'ai l'impression de ne pas vivre pleinement mon couple. Comment lui dire sans qu'il se vexe ?"

La réponse de Catherine Blanc

"Je crois qu'au début c'était très charmant parce qu'être la seule femme au milieu de ces deux hommes, arriver au milieu d'une fratrie, c'était très convivial, bien sûr. Mais au bout d'un moment, elle a le sentiment qu'elle est toujours la "pièce rapportée" finalement. La vie amoureuse en colocation n'est pas toujours évidente, qui plus est avec deux frères qui ont une complicité ou une rivalité. Elle est au milieu de tout cela, ce qui est certainement compliqué. Et puis, surtout, elle n'est pas le centre du monde. Et ça, ce n'est pas très agréable.

Y a-t-il des règles pour avoir une vie sentimentale et vivre en colocation ?

Il n'y a pas de règles. Mais le fait est que la colocation peut malheureusement être un obstacle à la rencontre, notamment pour la jeunesse. Dans une colocation, on peut vite finir par coucher ensemble et, tout le reste du temps, être des amis, des potes, sur le modèle de L'Auberge espagnole. Dans ce cas, cela peut être compliqué parce qu'une relation sexuelle a besoin de la construction d'une relation. Elle a besoin d'échanges, elle a besoin de complicité en dehors du lit... Et le couple ne peut pas se réduire au fait d'être dans le même lit ou de faire l'amour ensemble.

On n'est pas obligés d'être dans une relation fusionnelle, mais il faut un espace pour construire la spécificité de la relation. Encore une fois, il n'est pas question de promouvoir l'idée très fusionnelle du couple et excluante des autres. Je pense que notre société souffre de ça. On est souvent dans des relations très fusionnelles et nous avons du mal à partager et dans les interactions avec les uns et les autres, comme si on allait perdre notre pouvoir. Cela étant, sans être dans la fusion, il faut quand même pouvoir nouer une qualité de relation, écrire une histoire, que ce soit une histoire d'amour ou une histoire érotique.

La colocation peut aussi être un choix contraint. Ne faut-il pas savoir "faire avec" ?

Oui, et puis on va devoir faire avec plus tard puisqu'on fera possiblement des enfants ! Donc il faut apprendre à partager. Il faut apprendre à faire avec les autres. Il faut apprendre à accepter que d'autres s'immiscent entre moi et celui que je désire. Ça fait partie de nos vies. Donc ne soyons pas allergiques à l'idée de la colocation.

Même si cela pose toujours des problèmes. Pour celui qui est en dehors, le frère en l'occurrence, cela peut engendrer l'idée d'être mis sur la touche. Du coup, il recherche la complicité avec son frère et cela crée des tensions. Et puis il y en a un qui devient l'objet d'amour des deux, de son frère et de sa copine. Il faut apprendre à vivre avec ça mais ce n'est pas facile. C'est la vie. On fait avec la situation dans laquelle nous sommes et c'est l'occasion d'apprendre aussi ce qui nous pose problème pour essayer de comprendre où sont nos doutes, nos fragilités.

Claire peut donc en parler avec son copain sans problème ?

Oui, bien sûr, il faut pouvoir poser la question. D'une façon générale, si on est en couple, si on chemine ensemble, il faut avoir la possibilité de se parler. Si au nom du fait que l'histoire d'amour est récente, on ne peut pas en parler, cela veut dire que la relation ne s'établit que sur la base d'une soumission de l'un vis-à-vis de l'autre. Des malentendus vont alors se créer. Et, plus tard, on va se plaindre ou consulter pour un sujet qu'on aura laissé se mettre en place sans rien faire.

Le propre de l'adulte, c'est de pouvoir mettre des mots sur ses émotions, sur ses sensations, sur ses mal-être, pour laisser l'opportunité à l'autre, non pas d'obtempérer, mais de comprendre et éventuellement d'apporter des solutions."