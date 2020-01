LA QUESTION SEXO - Après 40 ans de mariage, je ne ressens plus aucun désir envers mon mari, est-ce la fin de notre couple ?

S’il est communément admis que la libido a tendance à baisser avec l’âge, la fin de la sexualité signifie-elle pour autant qu'une histoire d’amour s’essouffle, ou est sur le point de se terminer ? Dans l'émission Sans rendez-vous sur Europe 1, la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc explique que certains couples peuvent très bien fonctionner sans éprouver de désir charnel l’un pour l’autre. Une situation qui peut également concerner les plus jeunes.

La question de Valérie

"Je suis mariée depuis 40 ans. Tout se passe très bien avec mon mari mais nous n’avons plus aucune relation sexuelle depuis trois ans. Je n’en ressens pas le besoin. Je suis bien avec lui, je n’ai aucune envie de me séparer. Je crois que c’est pareil pour lui. Cela veut-il dire que les choses sont terminées d’un point de vue sexuel ?"

La réponse de Catherine Blanc

"Il arrive souvent que des couples n’aient plus de désir. Dans la mesure où les deux participent de cette situation, cela veut dire qu’ils ont trouvé leur mode de fonctionnement. Cela peut s’observer chez les couples qui ont débuté leur relation de manière très fusionnelle ; cette fusion remplit tout l’espace et la sexualité n’est plus ce qui permet de se remettre en lien puisque les deux sont déjà très mêlés l’un à l’autre.

Les difficultés surviennent quand l’un des deux est encore animé de désir, et se retrouve à subir le non-désir de l’autre, qui s’est installé dans une autre façon de concevoir la relation, avec de la tendresse, de la sécurité, de l’amitié, et peut-être une forme d’amour plus câline, dorlotante et moins charnelle.

Après trois ans sans aucun rapport charnel, est-il encore possible de relancer une vie sexuelle avec son partenaire ?

La sexualité peut toujours renaître. Mais elle ne va pas revenir toute seule. C’est parce que l’on se met à regarder le monde d’une certaine façon, que l’on se regarde et regarde l’autre différemment, que la sexualité peut redevenir une possibilité. Il faut la concevoir comme un chemin à parcourir.

Un couple plus jeune peut-il également délaisser la sexualité ?

La sexualité n’est pas uniquement liée à l’âge et à l’excitation. Elle est aussi une ambition, un projet. Certains la subliment, c’est-à-dire qu’ils déplacent le désir sur d’autres domaines qui deviennent alors source d’émotions, comme la création artistique.

De plus, il existe mille façons de se faire plaisir, mille zones du corps qui peuvent être stimulées sans avoir recours au sexe.

Faut-il parfois se forcer pour entretenir le désir charnel ?

On peut se convaincre rapidement que l’on n’en a plus aucune envie. Mais dans la mesure où nos corps ne sont pas étrangers l’un à l’autre, dans la mesure où il y a déjà de la douceur et de la tendresse, on peut se donner l’occasion de se remettre en scène. Et voir si les corps s’y retrouvent. Mais à chacun son rythme et, surtout, le droit de laisser passer la sexualité."