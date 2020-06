La mononucléose s'attrape-t-elle vraiment en s'embrassant ?

La mononucléose infectieuse est une maladie virale provoquée par un virus qu’on appelle Epstein-Barr (EBV) qui appartient à la famille des groupes herpès. Le premier contact, ou la primo infection, passe souvent inaperçu chez l’enfant. Mais dans certains cas, le virus est responsable d’une mononucléose, le plus souvent chez l’adolescent ou le jeune adulte. Cette maladie est souvent appelée la maladie du baiser. Mais plus largement, elle transmet par les contacts directs entre les personnes. Evidemment par le baiser, mais plus largement par la salive.

Le virus présent dans la salive jusqu'à six mois

Si un individu tousse, postillonne, éternue, il peut transmettre la maladie. La contagion est maximale durant la phase aiguë, notamment lorsque le patient a de la fièvre. Une fois que celle-ci a disparu, le virus reste présent dans la salive, en petite quantité, pendant une période assez longue qui peut aller jusqu'à six mois. La transmission reste ainsi possible mais sous-estimée.

Une fois contaminée puis guérie de la maladie, l’individu est immunisé. Il garde les stigmates, notamment dans les ganglions qui ne provoquent pas en règle générale de mononucléose. On estime que 90% des adultes ont déjà été en contact avec le virus, sans pour autant déclarer la maladie de la mononucléose.