La médecine anti-âge, comment ça marche ?

Le vieillissement ne s'observe pas seulement dans le miroir de la salle de bain, il se ressent : l'essoufflement, la perte d'énergie, la fatigue trahissent aussi la dégradation du corps. Si la chirurgie esthétique est capable de s'attaquer à certains effets extérieurs du vieillissement, comme l'installation des rides, l'affaissement du visage ou une prise de poids, un scalpel ne vous rendra pas le tonus de vos 20 ans. C'est ici que la médecine anti-âge peut entrer en jeu. Privilégiant une approche globale, qui mêle nutrition, micronutrition, mais aussi certaines techniques de régénération comme la biophotomodulation ou la radiofréquence, la médecine anti-âge vise à prévenir les effets du vieillissement sur l'ensemble de l'organisme.

"Bien souvent la médecine anti-âge est confondue avec la médecine et la chirurgie esthétique", explique au micro de Sans Rendez-vous, l'émission santé d'Europe 1, le docteur Khamzat Bekov, médecin généraliste à Paris, diplômé de médecine anti-âge. "La médecine anti-âge est tout simplement une médecine préventive, qui permet aux gens de vieillir en bonne santé. On ne peut pas stopper le mécanisme du vieillissement, mais on peut considérablement le ralentir", assure-t-il.

Vers quel âge commencer ?

"À partir du moment où le corps est formé, c'est-à-dire vers 25 ans, il faut commencer la prévention", indique le docteur Bekov. Un âge toutefois où l'on se préoccupe encore peu du vieillissement et de ses effets, ceux-ci étant pratiquement inexistants, si bien que l'âge moyen de la première consultation tourne plutôt autour de 40 ans, "lorsque les rides et la fatigue liée à la baisse de la production hormonale s'installent." C'est en effet l'un des premiers motifs de consultation chez les patients du docteur Bekov : une fatigue chronique que rien ne semble expliquer. "Le patient dort bien, mange bien, mène une vie saine, mais se sent fatigué."

Comment se déroule une consultation ?

Le médecin commence par réaliser un bilan très complet avant de mettre en place un plan d'attaque, adapté à l'âge, à l'état de santé, au mode de vie et aux antécédents de chaque patient. "Une consultation dure entre 1h30 et 2 heures", indique notre praticien. "C'est une prise en charge globale, c'est-à-dire physique, psychique et esthétique. On commence par interroger le patient sur ses antécédents personnels, chirurgicaux, familiaux, ses allergies, les éventuels risques liés à des habitudes nocives…"

S'ensuit un examen clinique minutieux où l'on observe notamment le poids, la taille, l'état de la peau, les ganglions et le système cardio-vasculaire. Le docteur Bekov insiste tout particulièrement sur le système digestif, qu'il contrôle avec plusieurs types de palpations abdominales qui lui permettent de déterminer si l'intestin grêle, par exemple, est enflammé.

Et ensuite ?

Le patient se voit recommander un régime alimentaire adapté à son profil, souvent constitué de légumes et de viandes maigres, mais aussi des compléments alimentaires, des vitamines, des minéraux, des probiotiques et des prébiotiques. Le programme individualisé est généralement mis en place sur une durée d'au moins 18 mois, avec des points d'étape réalisés chez le médecin tous les six mois, ce qui peut paraître très long. "J'explique toujours à mes patients que je les soigne pour les années à venir", souligne Khamzat Bekov.

Affinement de la silhouette, baisse de la fatigue, augmentation de l'appétit, bonne mine… C'est au patient d'estimer les effets du programme sur son bien-être, aucun test clinique ne pouvant scientifiquement prouver que le vieillissement des cellules a bel et bien ralenti. Mais le docteur Bekov assure que certains effets, notamment sur le système digestif, peuvent se faire ressentir à partir de trois mois.