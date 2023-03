«Je ne vais pas bien du tout» : blessée, Jane Birkin donne de tristes nouvelles de son état de santé

Ce n'est pas la grande forme pour Jane Birkin… La chanteuse de 76 ans, dont la santé se fragilise, a été contrainte d'annuler un de ses concerts début mars à Plougastel-Daoulas, dans le Finistère. La mère de Charlotte Gainsbourg était dans l'incapacité de se produire à cause d'une blessure. "Je ne vais pas bien du tout, je me suis cassée l’omoplate et j’ai très mal", a-t-elle déclaré dans les colonnes du Télégramme le mercredi 1er mars 2023.

"Les soins intensifs, je connais par cœur"

La société de production chargée de l'organisation du concert (Diogène Productions, ndlr) a invité les fans de la chanteuse détenteurs de billets "à se faire rembourser auprès des points de vente où ils ont été achetés". Ce n'est pas la première fois que Jane Birkin annule un de ses concerts à cause de ses soucis de santé. En 2021, l'ancienne compagne de Serge Gainsbourg avait dû renoncer à monter sur scène après avoir été victime d'un AVC. Elle avait alors multiplié les séjours à l'hôpital. "Les soins intensifs, je connais par cœur", avait-elle confié en janvier 2022 dans les colonnes du Parisien. Elle avait ensuite rendu hommage au personnel soignant : "Les hôpitaux publics français sont géniaux, les infirmières adorables".

"C'est triste de la voir dans cet état"

Malgré ses déboires médicaux, Jane Birkin ne baisse pas les bras. Preuve de sa combativité, l'artiste britannique a accompagné sa fille Charlotte à la cérémonie des César, vendredi 24 février 2023. Et, elle a également fait une apparition surprise lors du 43ème spectacle de la troupe des Enfoirés, diffusé le 3 mars dernier sur TF1. Les internautes s'étaient alors inquiétés pour elle. "Jane a certainement fait un effort énorme pour participer. Respect. C'est triste de la voir dans cet état", ou encore "C'est trop difficile de la voir si diminuée", pouvait-on lire sur les réseaux sociaux, ainsi que de chaleureux messages de soutien qui ont dû aller droit au cœur de la chanteuse.