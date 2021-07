Île de Ré : un spectacle de musique électro veut "faire découvrir" le patrimoine aux jeunes

INTERVIEW

Un spectacle avec de la musique électronique, des lumières à gogo et des projections sur des bâtiments... C'est ce que propose le Monumental Tour ce dimanche soir à 21h30 en direct sur Facebook et depuis le phare des Baleines, sur l'île de Ré, en Charente-Maritime. L'objectif du DJ et producteur Michael Canitrot qui anime cette soirée : faire revivre le patrimoine et des monuments grâce à sa musique. "La nouveauté de Michael Canitrot, c'est de faire découvrir les plus beaux édifices français à une jeune génération, à tous ceux qui aiment la musique électronique et tout ce qu'il fait comme DJ", commente l'animateur de télévision et de radio Stéphane Bern, dimanche sur Europe 1.

"On réinterprète toujours l'architecture et l'histoire du site"

Egalement parrain de l'événement, Stéphane Bern rappelle qu'il existe "depuis des années des sons et lumières dans la plupart des grands châteaux et des monuments historiques français". Toutefois, selon lui, le Monumental Tour permet vraiment de faire découvrir ce patrimoine "à une nouvelle génération qui en a été, il faut bien le dire, un peu éloignée".

"Le but, c'est vraiment de faire redécouvrir à certains et de faire découvrir à une nouvelle génération les trésors du patrimoine à travers un mise en scène", insiste Michael Canitrot au micro d'Europe 1. Le DJ précise que "c'est une véritable expérience à chaque fois puisqu'on ne déplace pas un kit de lieu en lieu, mais on réinterprète toujours l'architecture et l'histoire du site".

"J'avais envie de faire quelque chose de connecté avec la mer"

Ce dimanche, le spectacle invitera donc les internautes à regarder vers l'océan. "J'avais envie de faire quelque chose de connecté avec la mer", confie Michael Canitrot. Pour ce DJ habitué des sorties consacrées au patrimoine depuis son enfance, ce sera aussi l'occasion d'associer cette passion à celle de la musique.