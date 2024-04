Guingamp : manifestation ce dimanche pour alerter sur la détresse médicale du territoire

La visite de l'ambassadeur de Cuba à Guingamp mi-février pour sauver l'hôpital local avec des médecins caribéens avait fait le buzz. Aujourd'hui, aucun renfort n'est arrivé, qu'ils viennent de Cuba ou d'ailleurs, et le système de santé des Costarmoricains est toujours en sursis. À l'appel de plusieurs syndicats, de soignants et des élus locaux, une manifestation est organisée ce dimanche à 14 heures à Guingamp pour interpeller les pouvoirs publics sur la détresse médicale du territoire.

Pénurie de soignants

"On voit tous les deux mois dans les journaux des mamans qui ont accouché sur la route, avec l'aide des pompiers, parce qu'elles n'ont pas pu rejoindre la maternité de Saint-Brieuc." Accompagnée de la photo des parents soulagés et des pompiers souriants, c'est le genre d'événement dont raffole la presse locale mais pas Philippe Le Goff, le maire de Guingamp. "Ça cache une réalité. Chacun se dit qu'on a pu passer à côté du pire parce qu'on n'était pas en sécurité médicale par rapport à ça", lance-t-il.

Cette sécurité médicale fait cruellement défaut : du généraliste au spécialiste, il manque des soignants. Par conséquent, le résultat est sans appel, les structures fonctionnent au ralenti ou ferment.

"On n'arrive même plus à se soigner correctement"

Pourtant, il y aurait une solution : que les syndicats de soignants et d'élus locaux reprennent la gestion de la Sécurité sociale. "Depuis que les ARS gèrent, on est dans une logique budgétaire de faire des économies alors qu'avant, on était dans une logique de répondre aux besoins. On avait le meilleur système de santé au monde et aujourd'hui, on n'arrive même plus à se soigner correctement", regrette Damien Sallé, secrétaire général CGT Santé, Action sociale des Côtes-d'Armor.

L'agglomération de Guingamp ne compte que 5,8 généralistes pour 10.000 habitants contre 9,6 pour la moyenne nationale.