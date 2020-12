Faut-il systématiquement se faire retirer ses dents de sagesse ?

Les dents de sagesse sont-elles des indésirables ? Jeudi dans Sans rendez-vous, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed répondent à Elsa qui se pose des questions sur celles de son adolescent. Elle affirme ne pas voir chez lui de dents de sagesse et a remarqué que leur extraction était moins fréquente que par le passé. Aussi, elle se demande si cela est normal. Christophe Lequart, chirurgien-dentiste membre de l’UFSBD, explique au micro d'Europe 1 que l'évolution a permis de moins avoir besoin de recourir à cette opération, qui peut tout de même parfois être utile.

Les dents de sagesse ne déplacent pas les dents

Tout d'abord, Christophe Lequart le confirme, "l'extraction des dents de sagesse n'est plus systématique". En effet, la principale raison qui motivait ce retrait, "qu'on appelle la germectomie, c'est à dire l'abduction des germes des dents de sagesse" était "qu'on craignait qu'elles déplacent les dents", explique le chirurgien dentiste.

Or, cette idée a été invalidée par la science, comme l'explique Christophe Lequart. "Aujourd'hui les études prouvent que même après un traitement orthodontique, il n'y a pas de risque de déplacements dentaires liés aux dents de sagesse."

Un retrait en cas d'inflammations ou d'infections

Par ailleurs, "de plus en plus d'enfants ne présentent pas de germes de dents de sagesse. On peut expliquer cela par l'évolution des espèce. Notre mâchoire se raccourcit et la nature fait bien les choses. Il n'y a donc plus les germes des dents sagesses parce qu'ils deviennent inutiles", précise Christophe Lequart. Et sans ces germes, plus besoin d'opération.

Cela ne veut pas dire pour autant que le retrait de ces dents est inutile. En effet, "on continue à pratiquer des extractions des dents de sagesse dans différents cas, en particulier lorsque l'on a des accidents d'évolution de ces dents de sagesse à répétition, avec des inflammations et parfois même des infections".