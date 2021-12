Covid-19 : trois régions relancent leur plan blanc face à l'afflux de patients

Les Agences régionales de santé (ARS) d'Occitanie et de Bourgogne-Franche-Comté ont annoncé mercredi le déclenchement du "plan blanc", permettant une déprogrammation des opérations moins prioritaires afin de libérer des lits pour les patients Covid-19, en augmentation. Une décision prise aussi dans l'ensemble des établissements de santé publics et privés des Pays de la Loire qui devront déprogrammer "20%" de leur activité de médecine et chirurgie, complète l'ARS.

Préserver les interventions urgentes

"La dégradation rapide des indicateurs épidémiques" et "l'importance du nombre de cas Covid graves pris en charge dans nos établissements de santé" ont amené l'ARS d'Occitanie à déclencher le "plan blanc, un dispositif exceptionnel destiné à renforcer l'organisation des hôpitaux face à la reprise de l'épidémie". Ces derniers vont ainsi "augmenter le nombre de lits en réanimation" grâce à la déprogrammation de certains soins. Du côté des Pays de la Loire, on souhaite préserver les interventions urgentes et semi-urgentes, notamment celles liées au cancer. L'objectif de cette mesure, indique l'ARS, est "de pouvoir soigner dans les meilleures conditions possibles et de façon solidaire (établissements publics comme privés) les patients touchés par le Covid".

Des plans blancs déjà déclenchés ailleurs

"Le taux d'occupation dans les services de réanimation atteint ce jour 92% et même 100% dans plusieurs départements", signale l'ARS. Dans la région Occitanie, la part des patients Covid en réanimation "dépasse aujourd'hui le tiers des lits disponibles", alerte l'ARS. En Bourgogne-Franche-Comté, "déjà plus de 600 personnes sont prises en charge ce jour dans les établissements de santé de la région, dont 100 en soins critiques. Ils étaient un peu plus de 400 patients dont 70 en soins critiques à la veille du week-end dernier", souligne l'ARS. La semaine dernière, le CHRU de Strasbourg et les hôpitaux de Colmar et Mulhouse, dans la région Grand Est, avaient déclenché leur plan blanc. Les Hospices civils de Lyon (HCL) ont fait de même lundi, ainsi que la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur mardi.