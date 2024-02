Et si les odeurs familières pouvaient aider à guérir de la dépression ?

L'odeur du parfum de sa mère, du café moulu ou d'une orange fraîchement pelée...et si les odeurs pouvaient soigner la dépression ? D'après une étude américaine, les odeurs familières stimulent la mémoire des malades, capacité altérée par la dépression qui doit pourtant être rétablie pour guérir.

Se connecter aux émotions

Parfums et autres effluves familières, la puissance évocatrice des odeurs ravive les souvenirs. Alice, 25 ans, trouve du réconfort dans l'odeur de la lessive utilisée par sa mère : "C'est une odeur particulière qui me remonte le moral lorsque ça ne va pas trop. Ça me rappelle un peu des moments où c'était joyeux et ça me redonne le sourire. Et puis c'est une odeur qui est très chaleureuse", détaille-t-elle.

Pour les personnes dépressives, dont la mémoire est altérée, il est d'autant plus important de se souvenir des bons moments. Les odeurs sont particulièrement efficaces dans ce processus : "La région du cerveau qui gère les odeurs se situe près des régions qui gèrent les souvenirs. Les odeurs, ce sont des informations qui évoquent plus des émotions que la vision, l'audition où la lecture d'un mot", analyse Sylvie Chokron, neuropsychologue.

Grâce aux odeurs, les souvenirs sont plus vifs, plus réels, mais aussi plus positifs, s'étonnent les chercheurs. De quoi raviver les mots de Marcel Proust : "quand d'un passé ancien, rien ne subsiste, l'odeur et la saveur restent encore longtemps".