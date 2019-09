"Enlarge your penis" : oui, il est possible d'agrandir le sexe masculin

EUROPE 1 VOUS ACCOMPAGNE

Qui n'a pas déjà reçu dans sa boîte mail un "spam" proposant divers services tous plus douteux les uns que les autres pour agrandir la taille de son sexe ? S'il est absolument déconseillé de faire confiance aux marabouts qui sévissent sur Internet, il existe néanmoins quelques techniques pour avoir un pénis plus grand. François Desgranchamps, professeur en urologie, les a détaillé jeudi dans l'émission "Sans Rendez-Vous" sur Europe 1.

Se raser et maigrir

Le spécialiste précise déjà que la majorité des hommes ont un pénis de taille tout à fait normale. La moyenne en érection est de 13 centimètres et 80% de ces messieurs ont un sexe qui mesure entre 11 et 15 centimètres. "Les micro-pénis, c'est en-dessous de 8 centimètres en érection, et c'est 3% de la population", rappelle François Desgrandchamps. Inutile de préciser que les Rocco Siffredi à l'autre bout du spectre ne sont pas plus nombreux.

Si un homme trouve sa verge trop petite, plusieurs options. D'abord, vérifier qu'il ne s'agit pas d'un complexe plus important. "Plein d'études psychologiques ont montré que quand on trouve sa verge trop petite, on n'aime pas non plus son physique, son visage. En réalité dans la plupart des cas, la verge est de taille normale mais l'homme vient parce qu'il a une dysmorphophobie", trouble du comportement qui consiste à focaliser sur des défauts imaginaires, détaille le professeur en urologie.

Ensuite, il est possible de jouer sur des illusions d'optiques simples. "La première chose à faire, c'est de se raser le pubis", ce qui permet de gagner deux centimètres en un rien de temps. "La deuxième, c'est de maigrir", car certains pénis "sont cachés par la graisse pubienne". Vient ensuite l'option chirurgicale.

Utiliser un extenseur manuel

"Il n'y a pas vraiment de chirurgie qui allonge la verge", prévient François Desgrandchamps. "La verge est fixée au bassin par des ligaments. Cette fixation impose une courbure qui diminue la longueur. En coupant ces ligaments, on augmente la longueur." Une opération simple mais qui ne va pas sans effets secondaires potentiellement désagréables. "Le problème, c'est que la verge n'est plus dirigeable, elle ne suit plus les mouvements du bassin et on fait un peu l'hélicoptère."

La seule véritable solution, en réalité, est celle d'une manipulation manuelle. "Il faut s'accrocher la verge sur un extenseur pendant 4 à 6 heures, pendant 6 mois, tous les jours. Et on gagne à peu près 1,5 à 2 centimètres", explique le professeur en urologie, qui encourage tous les intéressés à ne surtout pas acheter n'importe quoi sur Internet et à effectuer tout cela sous un contrôle médical strict. "C'est la seule technique qui marche" et qui en outre présente un véritable avantage : "le pénis devient plus long, mais pas plus étroit. Or, ce qui intéresse les femmes, c'est peu la longueur, c'est surtout la circonférence. C'est le diamètre qui compte."