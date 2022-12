Don du sang : «On est très en dessous de ce dont on a besoin pour fonctionner», s'alarme l'EFS

Les alertes se multiplient depuis quelques mois : les réserves françaises de sang sont préoccupantes. Les stocks sont tout simplement en chute libre depuis le début de l'année, s'alarme l'établissement français du sang. Selon ses derniers calculs, il manquerait près de 1.500 dons chaque jour pour répondre à la demande.

"Aujourd'hui, on a des groupes sanguins sur lesquels on a à peine huit jours de couverture", s'inquiète Hervé Meinrad, directeur de la Collecte et de la Production à l'EFS. "Ce sont des seuils qui sont très en dessous de ce dont on a besoin pour fonctionner correctement. Résultat, nous sommes très tendus sur les groupes O positif et O négatif. On connaît également de fortes tensions sur les B positifs et négatifs, ainsi que sur les A négatifs", ajoute-t-il.

Sauver trois vies

"On a actuellement une baisse des dons de l'ordre de 20% tous les jours depuis plus de trois semaines. Résultat, il nous manque près de 1.500 poches tous les jours et il faut impérativement qu'on arrive à avoir 10.000 dons par jour pour pouvoir non seulement fonctionner, mais aussi remonter progressivement notre stock", précise Hervé Meinrad.

Pour motiver les Français, le directeur de la Collecte et de la Production rappelle "qu'avec un don du sang qui prend moins d'une heure, on peut sauver trois vies". Et de conclure : "Il ne faut pas hésiter à venir nous voir pour nous aider à garantir la mise à disposition de ces produits pour les patients".