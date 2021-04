QUESTION SEXO - Dois-je prendre les devants au lit face à un partenaire inactif ?

Comment relancer sa vie sexuelle après 25 ans de vie commune ? Dans l'émission "Sans Rendez-vous", Catherine Blanc répond à la question d'une auditrice. Ce lundi, Martine se demande comment relancer sa vie sexuelle avec son compagnon, qui ne prend plus les devants au lit. Malgré son désir, elle craint de faire le premier pas pour relancer son couple.

La question de Martine :

"J'ai 50 ans, je suis en couple depuis plus de 24 ans et aujourd'hui, c'est compliqué sous la couette. Je n'ai jamais commencé les rapports sexuels avec mon compagnon parce que j'ai toujours peur de passer pour une provocatrice et en même temps si je ne fais rien, de son côté il ne fait rien aussi. Il s'endort et c'est très embêtant pour moi. Devrais-je prendre les devants ?"

La réponse de Catherine Blanc :

"La question ne vient pas que d'un manque de communication. C'est aussi un problème d'expression de son désir, sans peur et sans jugement. Cependant, elle a déjà une idée au préalable qui est qu'une femme qui est en désir est une provocatrice. Elle s'empêche d'exprimer son désir en espérant que son ami devine le désir qui pourrait être le sien et qu'il vienne à sa rencontre. Sauf qu'elle a en face quelqu'un qui reste inactif. On peut se demander si c'est quelqu'un sans désir, ou simplement quelqu'un qui respecte les limites de l'autre et qui attend le rendez-vous. Mais si tout le monde attend le rendez-vous de l'autre, il ne se passe pas grand-chose.

Après 25 ans de vie commune, les choses ont peut-être un peu changé avec le temps ?

C'est possible que les choses s'éteignent un peu après 25 ans de vie commune. Mais après autant de temps passé ensemble, on pourrait imaginer qu'il y a une liberté de parole. En réalité, on a du mal à changer nos positions avec le temps car changer nos positions, ça laisse penser qu'on est allé voir ailleurs, qu'on s'interroge. Les couples s'enferment souvent dans leur pudeur de départ. Et si pour une raison ou une autre, elle a l'idée qu'un femme dans son expression sexuelle n'est pas une femme digne de ce nom, elle ne va pas réussir à exprimer son désir. Elle va donc être en attente d'être rejointe pas quelqu'un qui a l'habitude de fonctionner comme ça.

Il y a peut-être aussi le fait que la sexualité a toujours été un prétexte pour se plaire par exemple ou pour faire des bébés. Et aujourd'hui, il n'y a plus toutes ces bonnes raisons d'aller vers la sexualité. Résultat, les couples ont très peur de faire bouger leur relation et de faire changer leurs échanges. On peut se sentir agressé et donc, on ose pas aborder les sujets de fond. On préfère alors parler des courses, du repas à venir plutôt que parler de l'essentiel.

Comment faire pour briser la glace ?

Pour y arriver, il faut qu'elle s'exprime auprès de son compagnon. Il faut qu'elle lui dise que c'est arrivé mille fois qu'elle a eu envie de lui. Ce sera très flatteur pour lui parce qu'elle l'aime, parce qu'il lui plait et parce qu'il est celui avec lequel sa sensibilité érotique peut s'exprimer même si elle n'ose pas le dire par peur de provocation. Peut-être que ça leur permettra d'avoir une conversation et que son compagnon pourra la rassurer en lui disant que c'est normal qu'elle souhaite aussi prendre les devants de temps en temps."