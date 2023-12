Des chercheurs ont trouvé la cause des nausées et des vomissements chez les femmes enceintes

"C'est dans ta tête." "Toutes les femmes enceintes y ont droit." Ces phrases-là, Anaïs les a entendues tout le long de sa grossesse alors qu'elle était terrassée par des nausées. "Tous les jours, j'avais envie de vomir et j'étais obligée d'arrêter ce que je faisais. Il n'y avait vraiment rien qui me soulageait. On ne m'a rien proposé. En plus de ce mal-être physique, on a quand même une angoisse parce qu'on s'inquiète pour le bébé", explique cette mère de famille à Europe 1.

>> LIRE AUSSI - Comment bien préparer une grossesse ?

Un mal-être engendré par une hormone

Pour Anaïs, il n'y a pas eu de complications. Mais parmi les 80% de femmes enceintes touchées par les nausées et les vomissements selon les spécialistes, chez 30% d'entre elles, cela peut aller loin avec perte de poids, déshydratation, voire hospitalisation. Toutefois grâce à des chercheurs américains, le coupable a été identifié : il s'agit de l'hormone GDS-15.

"Les femmes qui ont une hyperémèse gravidique, qui est la forme sévère des nausées et des vomissements de la grossesse, ont un excès d'hormones dans leur sang. En dehors de la grossesse, elles ont un taux de protéines qui est beaucoup plus bas. Génétiquement, ce sont des femmes différentes", précise le professeur Philippe Deruelle, gynécologue au CHU de Montpellier.

Grâce à cette découverte, il se pourrait qu'un traitement soit trouvé pour modifier l'action de cette hormone. Les premiers tests sur les souris ont été probants. Reste à développer un médicament qui soit sûr pour les femmes enceintes et leurs bébés.