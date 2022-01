Dents : les bonnes pratiques pour se faire poser des facettes en toute sécurité

INTERVIEW

Depuis plusieurs semaines, de nombreux utilisateurs de TikTok mettent en avant une pratique consistant à se faire limer les dents pour y poser des facettes afin d'avoir un sourire parfait. Le docteur Kévin, chirurgien-dentiste dans le Sud-Ouest, compte plusieurs milliers d'abonnés sur TikTok . Invité de Bienfait pour vous, il a alerté sur cette pratique qui, lorsqu'elle est mal effectuée, est dangereuse pour la santé.

"J'ai remarqué dernièrement qu'il y avait de jeunes influenceurs qui allaient à l'étranger, notamment en Turquie, se faire poser ce qu'ils considèrent comme des facettes. Sauf que ce ne sont pas des facettes. Ce sont des couronnes dentaires, et c'est bien là le problème", a expliqué le praticien au micro d'Europe 1.

Dans le cas d'une vraie facette dentaire, "on va limer la partie visible de la dent pour y apposer une pellicule, qu'on appelle facette, pour rendre plus esthétique son sourire". Pour ce qui est d'un couronne dentaire, c'est différent : "on va limer toute la circonférence de la dent en 'dent de requin'. La première fonction d'un couronne dentaire, c'est la protection. Dans 99% des cas, c'est sur des dents qui sont mal en point à la base."

Cette tendance, née aux Etats-Unis a débarqué en France. "Beaucoup de jeunes nous demandent de faire des facettes dentaires. Ils se trouvent bloqués parce que le prix est élevé en France. Alors ils vont à l'étranger, notamment en Turquie où ils font ces couronnes dentaires en taillant des dents saines et non des dents dévitalisées. C'est là que c'est dangereux : plus on taille la dent, plus on se rapproche du nerf de la dent. Le gros risque, c'est qu'on doive dévitaliser beaucoup de dents parce que le procédé sensibilise la dent", explique le chirurgien-dentiste. "On considère ça comme de la mutilation."

Se faire poser de vraies facettes dans de bonnes conditions est tout de même possible. "Il faut étudier au cas par cas. C'est comme un faux ongle, mais pour les dents. Il y a un protocole de collage assez strict. Cela nécessite un limage des dents au niveau de la partie vestibulaire [la partie visible, NDLR] des dents", explique l'invité d'Europe 1.

Les facettes peuvent être faites en céramique ou en composite. La majorité des patients ont un objectif esthétique : ils veulent plus de blancheur et un meilleur alignement des dents. Les facettes concernent uniquement les dents de devant. "Il faut vérifier que tout soit sain, qu'il n'y ait pas de carie ni de pathologie du type parodontite." Le risque étant que la carie se développe en dessous de la facette. Il est également conseillé de faire un détartrage tous les six mois et, bien sûr, de se brosser les dents deux fois par jour.

Il faut compter trois séances pour poser des facettes. L'acte n'est anodin car il est définitif. Certaines facettes peuvent durer entre 10 et 20 ans. Le café et la cigarette n'altèrent pas la couleur des facettes. Niveau budget, il faut compter entre 500 à 550€ par dent, soit environ 20.000€ pour se refaire le sourire complet. Les frais ne sont pas remboursés par la sécurité sociale.