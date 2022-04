Covid-19 : XD, XE... Que sait-on de ces nouveaux variants qui touchent la France ?

DÉCRYPTAGE

XE et XD. Ce sont les noms de deux nouveaux variants détectés par l'OMS cette semaine. Il s'agit de variants "recombinants", c'est-à-dire un mélange de deux variants. XD, est en effet la combinaison de la souche Delta et de celle d'Omicron. XE correspond de son côté à l'association de BA.1 et BA.2. Lorsque l'épidémie était à son plus haut niveau, en décembre et en janvier, des personnes ont été coinfectées par deux souches du Covid.

C'est de cette manière que ces recombinants sont créés. Selon les premières analyses, le variant XD regroupe les symptômes de Delta, comme la perte de goût et la résistance face au vaccin d'Omicron. Une soixantaine de cas ont été identifiés en France.

Des niveaux de contamination faibles en France

"La bonne nouvelle, c'est que finalement, depuis qu'on suit le variant XD, depuis début janvier, sa proportion en France n'augmente pas, ce qui est plutôt rassurant. Cela veut dire qu'il va peut-être rester à des niveaux faibles, voire disparaître", détaille Justine, responsable de la cellule de surveillance des variants chez Santé publique France.

Ce n'est malheureusement pas le cas de XE, qui se répand plus rapidement. Au Royaume-Uni, 1.200 cas ont été enregistrés. Ce variant, qui combine BA.1 et BA.2, pourrait être 20% plus contagieux, disent les autorités britanniques. Pour l'instant, XE ne semble pas provoquer de formes plus graves.