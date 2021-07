Covid-19 : Nice va proposer des tests salivaires pour les enfants des centres de loisirs

Nice va proposer à partir de mercredi des tests salivaires pour détecter le Covid-19 aux enfants de 3 à 17 ans accueillis dans ses centres de loisirs, mais sans obligation, a indiqué le maire de la ville, Christian Estrosi. "Nous allons proposer et recommander très fortement des tests salivaires qui pourront être effectués à l'entrée des établissements, mais un enfant qui n'aura pas fait le test sera accepté car la loi ne m'autorise pas à le refuser", a précisé le premier magistrat de Nice.

Vendredi soir, des parents avaient reçu des mails de la ville leur indiquant qu'à défaut de test ou de certificat de vaccination, leurs enfants ne seraient pas admis en centres de loisirs, mais "il s'agit d'une circulaire mal rédigée par l'administration", selon Christian Estrosi. En dehors de ce test salivaire, praticable à l'entrée des établissements ou dans un centre dédié, et qui ne sera demandé qu'une fois par semaine, les parents pourront aussi présenter un certificat de vaccination de leur enfant ou de rétablissement s'il a été contaminé par le coronavirus.

Un pass sanitaire exigé pour les employés

La vaccination est ouverte aux 12-18 ans depuis le 15 juin. Les personnels de ces établissements municipaux devront eux, en revanche, présenter un pass sanitaire pour y être employé. Ces mesures, selon Christian Estrosi, visent avant tout à "éviter des fermetures qui pourraient être dramatiques pour les enfants qui ne partent pas en vacances et pour les familles qui travaillent". Des cas de Covid-19 ont été détectés ces derniers jours dans trois centres municipaux accueillant des enfants à Nice.

Ces mesures de dépistage concernent quelque 33 centres municipaux et colonies de vacances municipales (pour 3200 places) et 22 centres associatifs (1500 places). Christian Estrosi précise par ailleurs travailler à un arrêté municipal "interdisant orchestre, DJ ou musique favorisant le fait que les gens se lèvent et dansent" dans les établissements disposant d'une terrasse ou d'une plage relevant du domaine public.