Covid-19 : les Français vont-ils faire attention pendant les fêtes ?

INTERVIEW

Deux semaines décisives dans la lutte contre le Covid-19. Avec le début des vacances de Noël, de nombreux Français ont prévu de se retrouver pour passer les fêtes, et les risques de transmission du Covid-19 vont s'accroître. Le Conseil scientifique présidé par Jean-François Delfraissy a appelé le gouvernement à prendre de nouvelles mesures de restriction, ce qu'a annoncé Jean Castex vendredi soir notamment avec le pass vaccinal. Mais le Conseil s'inquiète de la vigilance des Français durant les vacances. Sur Europe 1, l'infectiologue Benjamin Davido affirme, lui, sa confiance envers les Français.

"Tout le monde essaye de faire au mieux"

"Les Français vont faire attention d'une façon globale pendant les fêtes", affirme l'infectiologue et directeur Covid-19 à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches, près de Paris, au micro de Thierry Dagiral. "Les fêtes de fin d'année, c'est quelque chose de précieux. Ce dont je suis convaincu, c'est que tout le monde essaye de faire au mieux bien évidemment", ajoute-t-il dans l'émission Europe Midi.

Benjamin Davido revient sur la complexité de maitriser le virus. "On aurait préféré dire qu'il fallait deux doses (de vaccin), voire trois, mais c'est plus compliqué que cela. Je pense qu'il faut se préparer, après cette période de repos et de fêtes, à devoir à nouveau combattre le virus en 2022, et je suis certain qu'on y arrivera", assure-t-il. Pour cela, l'infectiologue met en avant la vaccination de masse et les tests qu'il conseille aux Français de faire avant de retrouver leurs proches.