Covid-19 : le variant Omicron devrait être majoritaire en France entre Noël et Nouvel An

Le variant Omicron se répand "à très vive allure" en France et il pourrait devenir majoritaire entre Noël et Nouvel An, a prévenu mercredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, pour qui l'épidémie pourrait "repartir en trombe". Le variant "se rend progressivement majoritaire dans plusieurs régions de notre pays, notamment en Ile-de-France, à Paris plus particulièrement. Il devrait l'être bientôt au niveau national, probablement entre Noël et Nouvel An", a averti le porte-parole à l'issue du Conseil des ministres.

Alors que 73.000 cas positifs au coronavirus ont été détectés hier en France, le gouvernement annonce également qu'"un million de tests de dépistage sont réalisés en France chaque jour".

Emmanuel Macron a indiqué "très clairement" mercredi lors du Conseil des ministres que "les échéances démocratiques de notre pays seront maintenues", a rapporté le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, à moins de quatre mois de la présidentielle et en pleine cinquième vague d'épidémie de Covid-19. "Il en va de la vie démocratique de notre pays", a souligné Gabriel Attal lors du compte rendu du Conseil, en réaffirmant qu'aucun projet de report de la présidentielle du printemps n'est "ni sur la table, ni en dessous de la table, ni dans le placard à côté de la table".

