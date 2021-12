Covid-19 : la vaccination est officiellement ouverte aux 5-11 ans

REPORTAGE

Coup d'envoi de la vaccination des enfants. À Issy-les-Moulineaux, un centre de vaccination contre le Covid-19 a ouvert des créneaux pour les enfants. Parmi eux aujourd'hui, Priam, 9 ans, se trémousse sur sa chaise en attendant son tour, encadré par ses deux parents. "Je suis content, c'est bien le vaccin comme ça au moins on n'attrape pas le Covid", témoigne-t-il au micro d'Europe 1. "Et puis comme ça, c'est fait", renchérit Émilie, sa mère. "De toute façon, il rentre au collège donc il va devoir le faire pour être tranquille." Et son père Laurent d'ajouter qu'"il a envie de retourner voir ses grands-parents, donc ça va aider aussi à nous rassurer tous".

Un aménagement spécifique

Dans le box 8, spécialement aménagé pour les 5-11 ans, un médecin est chargé de l'entretien et une infirmière de l'injection. "Tu regardes maman, tu détends le bras", rassure cette dernière. "Tu me regardes et tu comptes jusqu'à 5", explique une maman à son enfant. "Il faut forcément un peu plus rassurer, mais l'idée est surtout de bien expliquer le geste qu'on va faire", rappelle Mélissa, l'infirmière chargée de la vaccination des enfants. "Avec un petit bonbon en général, ça se passe bien : ils ressortent avec le sourire."

Toute une organisation mise en place en quelques heures seulement par Jean-Christophe, infirmier référent du centre et son équipe. "C'était la découverte : il faut qu'on adapte le mobilier et le personnel qui n'étaient pas forcément prévu pour une prise en charge avec des enfants", raconte-t-il. "On a été pris sur le fait ce matin, c'est plus prenant." Le centre va accélérer la cadence : 30 créneaux pour des enfants sont prévus jeudi et jusqu'à 50 par jour la semaine prochaine. Pour l'instant, la dose de rappel ne concerne pas les adolescents.