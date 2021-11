Covid-19 : dans les centres de vaccination, la campagne de rappel accélère

REPORTAGE

Les annonces du gouvernement ont semble-t-il été suivies d'effets. Samedi, le ministre de la Santé Olivier Véran a indiqué que trois millions de rendez-vous de vaccination contre le Covid-19 avaient été pris depuis l'annonce jeudi de l'extension de la campagne de rappel à l'ensemble de la population adulte. Et cet afflux se constate d'ores et déjà sur le terrain, comme dans ce centre de vaccination du 13e arrondissement de Paris, où Europe 1 s'est rendu.

Depuis le début de la matinée, pas un moment de répit... Les rendez-vous se font à la chaîne. Près de 400 injections étaient prévues ce samedi, en majorité pour des patients de plus de 50 ans venus recevoir leur troisième dose. Fanny, 73 ans, sort tout juste d'un des trois box installés dans la grande salle principale du centre. "Compte tenu de mon âge, je sais que mon système immunitaire n'est plus au maximum, et donc je souhaitais me protéger et protéger mes proches", explique-t-elle.

"Ce pass me permet d'avoir une vie sociale"

Cette troisième dose est aussi un moyen de conserver son pass sanitaire, indispensable pour profiter des petits plaisirs de la retraite, argumente Philippe, 67 ans. "Ça me permet d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, d'aller au restaurant, tout en faisant toujours un peu attention." Et de résumer : "Ce pass sanitaire me permet d'avoir une vie sociale."

Et face à l'explosion des demandes de rendez-vous, ce centre du 13e arrondissement a prévu d'élargir ses plages horaires, avec des créneaux jusqu'à 19 heures au lieu de 18 heures en semaine et même une ouverture le dimanche à partir du 12 décembre.