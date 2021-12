Covid-19 : au CHU de Nice, 30% des patients en réanimation ont utilisé un faux pass

Les faux pass sanitaires peuvent représenter un réel danger, celui de se retrouver à l'hôpital. Carole Ichai, cheffe du service de réanimation au CHU de Nice "trouve que ce n'est pas courageux, complètement inconséquent et irresponsable" de la part des personnes concernées. Dans son hôpital, 30% des patients en réanimation en raison du Covid-19 ont utilisé de faux pass sanitaires. "Non seulement ils exposent le personnel soignant, mais ils sont inconséquents aussi vis-à-vis du reste de la population", a-t-elle fustigé au micro d'Europe 1. "Et ce n'est pas comme ça qu'on va faire diminuer l'épidémie dans les mois qui viennent !"

Le personnel soignant en colère

La cheffe de service n'est pas la seule personne à ne pas comprendre cette attitude "totalement irresponsable" : "Beaucoup de personnels soignants sont très, très, très en colère de cette façon de faire." Une exaspération qui ne s'arrête pas aux malades, mais aussi à ceux, comme certains médecins, qui délivrent les faux pass sanitaire. "Évidemment, quand je sais que c'est le corps médical, c'est encore pire. Je suis complètement navrée d'entendre ce genre de choses", a déploré Carole Ichai.