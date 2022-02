Covid-19 à l'école : à Mandelieu-la-Napoule, petits et grands tombent le masque

REPORTAGE

Finies les vacances pour la zone B ! C'était la rentrée ce matin avec du nouveau à l'école : l'arrêt du port du masque pendant la récréation. Devant le groupe scolaire Frédéric-Mistral, à Mandelieu-la-Napoule, parents comme enfants étaient soulagés de cet allègement du protocole sanitaire, mis en place pour lutter contre le Covid-19 à l'école. Pour les parents, ce jour de rentrée marquait tout doucement un retour à une vie normale. Exit la confusion du début d'année. "Ça va permettre de respirer un petit peu parce que là, c'est vrai que c'était un peu contraignant", confirme une mère.

Pouvoir respirer sans masque

Mais les habitudes prises ces derniers mois ont la vie dure. "Ce matin, par exemple, on n'était pas au courant et du coup, on est venus avec nos masques comme d'habitude. Et ce sont les professeurs qui nous ont dit qu'on pouvait enfin respirer. Donc oui, ça fait du bien", continue-t-elle.

"Pour les enfants, c'est super bien. Ils vont pouvoir mieux respirer sans masque", poursuit Edwige. "Il ne faut pas toujours mettre le masque. De temps en temps, il faut l'enlever. Dans la cour par exemple", complète son fils Timéo, qui savoure sa liberté retrouvée.

Et après un autotest, finies aussi les attestations sur l'honneur. Et ça, ça soulage les parents. "Ça simplifie beaucoup la vie. Avec deux enfants qui ont eu la Covid, effectivement, c'était un peu compliqué de jongler", assure une maman. Un protocole allégé pour le premier niveau, mais pas pour les collèges et les lycées. Eux restent au protocole du niveau 2.