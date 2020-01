Coronavirus : les Français de Wuhan seront rapatriés par avion "en milieu de semaine"

La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a annoncé dimanche soir la mise en place d'un rapatriement des Français qui sont actuellement dans la ville de Wuhan, épicentre de l'épidémie du coronavirus en Chine. Par voie aérienne directe, ce rapatriement s'effectuera "en milieu de semaine".

