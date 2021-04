Coqueluche, polio, tétanos... De nombreux Français ne sont pas à jour de leur vaccination

Moins d'un jeune adulte sur deux est à jour dans ses vaccinations, estime une récente étude. Un danger potentiel pour la santé publique puisque la coqueluche, la poliomyélite ou encore la diphtérie n'ont disparu chez nous que grâce à la couverture vaccinale. Mardi sur Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed rappelle l'importance de garder à jour son carnet de vaccination, pour les enfants comme pour les séniors.

Lorsqu'on parle de la coqueluche, mais aussi d'autres maladies comme la poliomyélite ou la diphtérie, on pense qu'elles n'existent plus de façon naturelle, oubliant souvent qu'elles ont disparu chez nous grâce à la vaccination. Et pourtant, moins d'un jeune adulte sur deux est à jour de sa vaccination contre cette maladie. Quant aux plus de 45 ans, ils sont moins de 40% à avoir ce vaccin à jour.

Des rappels à effectuer tout au long de la vie

Or, les études sont claires : il faut que 90% de la population soit vaccinée correctement pour ne pas voir réapparaître ces maladies. Et même si de loin la coqueluche n'a pas l'air très grave, il s'agit cependant d'une infection bactérienne potentiellement mortelle chez les nouveaux nés et extrêmement contagieuse. Dans le cas du coronavirus, on estime que chaque malade contamine entre deux et trois personnes. Dans celui de la coqueluche, chaque malade en contamine 15.

Depuis le 1er janvier 2018, la vaccination est obligatoire pour les enfants nés après cette période, les protégeant contre 11 maladies dont la coqueluche. Le dernier rappel chez l'enfant se fait entre 11 et 13 ans. À l'âge adulte, les rappels se font à 25 ans, puis 45 ans et 65 ans. A partir de cet âge-là, le système immunitaire étant moins performant, il faut se faire vacciner tous les dix ans. Ce vaccin protège contre quatre maladies : la coqueluche, la diphtérie, la poliomyélite et le tétanos.

Cette dernière maladie existe toujours, contrairement à ce que l'on pense souvent, et il faut savoir qu'une simple blessure avec une petite épine de rose peut transmettre cette infection, potentiellement mortelle. Raison pour laquelle je vous recommande de mettre à jour votre calendrier vaccinal. Ceux qui veulent en savoir plus peuvent se rendre sur le site Vaccination Info Service.