Comment soigner un torticolis ? Un ostéopathe livre ses conseils

INTERVIEW

Un mouvement brusque et on se retrouve bloqué, sans pouvoir bouger la tête sans ressentir une douleur importante. Le torticolis peut souvent surprendre et se révéler handicapant, même si ce n'est pas une pathologie dangereuse. Comment survient-il et comment y remédier ? Nicolas Timokhiroff, ostéopathe et kiné, livre ses conseils dans Bienfait pour vous sur Europe 1, jeudi.

Une pathologie multifactorielle

Quelles sont les causes d'un torticolis ? Une question à laquelle il est difficile de répondre, selon l'ostéopathe. "Certains patients disent 'j'ai pris un coup de froid', d'autres qu'ils ont "mal dormi'. Ces explications n'ont aucune validité. Cela peut-être multifactoriel. C'est difficile des fois de savoir exactement quelle est la cause principale. Parfois ça peut-être lié au stress. Il y a pleins de facteurs à prendre en compte".

Ne surtout pas stresser

Si jamais vous avez un torticolis, Nicolas Timokhiroff conseille de ne surtout pas stresser. "Il faut être optimiste ! Il faut se dire qu'un torticolis, ça dure entre trois et quatre jours. Donc pas de stress, ça va aller mieux au bout de quelques jours", insiste-t-il. Parfois, il se peut qu'un torticolis demeure plus de quatre jours et peut même devenir chronique chez certains patients très anxieux ou en dépression.

Des étirements pour soulager son torticolis

Pour un votre torticolis à la maison, l'ostéopathe conseille de pratiquer des étirements. "On peut essayer de venir chercher la zone un peu douloureuse en faisant des rotations de tête, des inclinaisons, des flexions venant chercher le menton vers le sternum. On peut le faire dix fois d'affilée, deux à trois fois par jour. On peut aussi faire des petits étirements où on vient attraper l'oreille opposée et tirer doucement sur la tête pour mettre en tension tout le trapèze", explique-t-il.

Si la douleur est trop importante, il faut aller voir un ostéopathe, un médecin ou son kiné. On rappelle qu'avant de passer voir un kiné, il faut une ordonnance du médecin. "Voir un professionnel permet d'aller un peu plus vite dans certains cas et de soulager plus rapidement la douleur", raconte-t-il.