Comment se débarrasser des crampes musculaires ?

Contraction brutale du muscle, la crampe surgit le plus souvent au mollet ou au pied. Bien souvent, malgré notre aptitude à nous tordre dans tous les sens pour régler le problème, il est très difficile voire impossible de décontracter le muscle. Celui-ci devient dur, douloureux, et cela peut durer plusieurs longues minutes. Pour éviter cela, trois mots d'ordre à respecter : respirer, boire, et s'étirer.

On respire et on étire

La crampe survient pour plusieurs raisons. Tout d’abord, un manque d’oxygène quand l’effort est trop intense. Dans ce cas, la respiration n’arrive pas à suivre la demande d’oxygène au niveau des cellules musculaires. Seul remède à ces crampes ressenties la plupart du temps lors d’une activité physique : inspirer, expirer, inspirer, expirer…

Mais faut-il, en même temps, aider le muscle à s’étirer ? C’est en effet ce que font par exemple les footballeurs lorsque une crampe surgit. Ceux-ci maintiennent le pied de leur partenaire en flexion dorsale, soit la position inverse à celle qu’il a s’il se met sur la pointe des pieds. L’objectif est ici d’étirer au maximum le mollet.

Si le cerveau commande la contraction et la décontraction musculaire pendant l’effort, c’est aussi vrai la nuit. En principe, la nuit, c’est la décontraction, mais il arrive que le cerveau envoie un message de contraction, sans que l’on sache pourquoi. D'où l'apparition de crampes nocturnes, qui nous réveillent à tous les coups.

Attention aux déséquilibres métaboliques

Manque d’oxygène, activité cérébrale anormale… Il existe aussi une troisième explication qui est liée à la transpiration. En cas d’effort important, le corps transpire pour éliminer la chaleur en excès. Mais dans la sueur se trouvent des oligoéléments, notamment du magnésium (Mg), du potassium (K) et du calcium (Ca). Or, les pertes excessives perturbent le fonctionnement des muscles et favorisent les crampes.

Des déséquilibres métaboliques, notamment en calcium, ou des désordres hormonaux, comme l’hypothyroïdie, peuvent aussi causer des crampes à répétition, ainsi que certaines maladies musculaires.

Si l’on n’a pas démontré que prendre du magnésium permettait d’éviter les crampes, on sait en revanche que la carence en magnésium, elle, les favorisent. Si notre alimentation est équilibrée, avec notamment du pain complet, des noix ou autres fruits oléagineux, il y a peu de risque d’être carencé. Dans tous les cas, si les crampes se répètent, mieux vaut consulter un médecin. Celui-ci peut prescrire des cures de magnésium, à condition de ne pas dépasser 400 mg par jour, et d’arrêter en cas de maux de ventre ou d’accélération du transit intestinal.

Boire de l’eau… ou du lait chocolaté

Comme pour bon nombre de choses, mieux vaut prévenir que guérir. Pour donner à nos muscles tous les oligoéléments dont ils ont besoin, la base reste de boire de l’eau. Boire suffisamment, avant, pendant et après l’effort afin d’apporter l’hydratation indispensable au bon fonctionnement des muscles et à l’élimination de la chaleur liée au travail musculaire.

Besoin de varier les plaisirs ? Aucun problème, le lait chocolaté permettrait aussi de venir à bout des crampes. Des chercheurs ont réalisé des biopsies sur des sportifs volontaires et se sont aperçu que ceux qui buvaient un lait chocolaté dans la demi-heure qui suivait l’effort avaient une réparation musculaire plus rapide. Une astuce également valable afin d’éviter les courbatures après une journée particulièrement fatigante musculairement.