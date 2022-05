Comment réduire son taux de glucose lors d'un repas

Il existe des astuces pour baisser son taux de glucose, sans faire de régime. C'est ce que défend la chercheuse en nutrition Jessie Inchauspé, auteure de Faites votre glucose révolution aux éditions Robert-Laffont. Invitée dans l'émission Bienfait pour vous, la biochimiste a expliqué aux micros de Mélanie Gomez et Julia Vignali les bonnes habitudes alimentaires à adopter pour lisser son taux de glycémie, améliorer sa santé et favoriser ainsi la perte de poids.

Adopter un bon ordre alimentaire

"Les études nous montrent qu'un repas peut avoir un impact complètement différent sur le glucose en fonction de l'ordre dans lequel on mange les aliments", souligne Jessie Inchauspé sur Europe 1, qui détaille le bon ordre à adopter pour réduire de 75% son pic de glucose. Il faut d'abord manger des légumes en premier, des protéines et des graisses en deuxième, des féculents et des sucres en dernier. "Si on fait ça, on ne change rien à ce qu'on mange, juste comment on mange", ajoute la chercheuse en nutrition.

Manger des fruits en fin de repas

Les fruits font partie des sucres que l'on prend généralement en fin de repas. C'est une bonne habitude, préconise Jessie Inchauspé, malgré l'idée reçue. "Le concept qu'il ne faut pas manger des fruits à la fin d'un repas remonte à la Renaissance (...). En fait, ce n'est pas du tout validé scientifiquement. Je pense que l'on peut l'ignorer, car la science nous montre maintenant que les sucres sont mieux à la fin", explique-t-elle dans Bienfait pour vous.

Les nombreux avantages de la réduction du glucose

Adopter cet ordre alimentaire permet de réduire l'inflammation, toujours selon la biochimiste. Il y a également "moins de conséquences physiques et mentales".

Aussi, "l'une des conséquences de lisser sa courbe de glycémie est très souvent une perte de poids", remarque Jessie Inchauspé, qui rejette le terme de "régime". "C'est une question de remettre sa biologie dans un bon état. En interne, ça va mieux, on a plus d'énergie, moins de fringale, on se sent mieux, la peau va mieux", énumère la biochimiste.