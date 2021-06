Comment préserver nos intestins peut préserver notre santé

Et si le secret pour rester en bonne santé se cachait dans nos intestins ? Pour garder une bonne hygiène de vie, tout se jouerait dans notre microbiote, composé de tout un tas de bactéries. Le consultant santé d’Europe 1, Jimmy Mohamed vous confie dans sa chronique Notre Santé, mardi, pourquoi il est important de veiller sur sa flore intestinale pour se prémunir de certaines maladies.

"Le tube digestif ne fabrique pas moins de 1.000 milliards de micro-organismes, soit jusqu’à dix fois plus que les cellules qui composent notre corps humain. Ces micro-organismes composent ce que l’on appelle la flore intestinale ou encore le microbiote. Si l’on devait mettre sur une balance toutes ces bactéries situées dans notre colon ou dans notre intestin, cela représenterait 2 kg de poids corporel. A titre de comparaison, un cerveau adulte ne pèse qu’1,5 kg.

Réduire le risque d’infarctus et de diabète

Depuis plusieurs années, on connaît le rôle déterminant de ce microbiote intestinal pour notre santé. De nombreux travaux scientifiques ont souligné le lien entre la richesse des bactéries présentes et certains paramètres d’une santé de fer.

Des chercheurs de l’Inserm ont réussi à identifier certaines bactéries du microbiote permettant de limiter le risque de maladie cardio-vasculaire et même de diabète. Ils ont testé leur étude sur des souris obèses nourries avec des aliments gras. Quand on leur transfert ce bon microbiote, le taux de sucre de ces souris s’améliore. Et elles produisent plus d’insuline, protégeant d’un éventuel diabète.

Prendre des probiotiques pour être en meilleure santé

A terme, on pourrait envisager d’influencer le microbiote avec des probiotiques ciblés et spécifiques. Ils viendraient enrichir les bonnes bactéries de votre tube digestif afin d’éviter certaines maladies ou même d’en guérir.

Mais avant de vous jeter sur les probiotiques vendus en pharmacie, vous pouvez tout simplement éviter la prise d’antibiotique non-justifiée (en particulier chez les enfants), éviter les aliments industrialisés qui abîment votre microbiote et manger des fruits et des légumes."