Comment lutter contre l'acné chez l'adulte ?

INTERVIEW

L'acné ne touche pas que les adolescents. Certains adultes sont aussi concernés, ce qui peut constituer un réel handicap au quotidien. Mais pourquoi l'acné peut-il se déclencher après l'adolescence ? Comment y remédier ? Le docteur Laurence Netter, dermatologue à Paris, répond à toutes ces questions dans l'émission Sans rendez-vous, jeudi sur Europe 1.

L'acné chez l'adulte est-il un motif de consultation ?

Oui, nous avons un très gros pourcentage, de patients de tous âges, de consultation pour de l'acné. On voit plus souvent des acnés de la femme adulte que des hommes adultes. Chez l'homme adulte, c'est plus souvent de l'acné du dos. Chez les femmes, c'est davantage au niveau des mandibules, alors que chez l'ado c'est plus haut, au niveau des joues et du front. Plus on prend de l'âge, plus l'acné descend, notamment dans le cou.

Pourquoi fait-on de l'acné à l'âge adulte ?

C'est un problème qui vient de plusieurs facteurs. Les femmes prennent moins la pilule qu'avant, alors que certaines d'entre elles protégeaient bien contre l'acné. Certains produits comme l'acétate de cyprotérone, sont devenus déconseillés, alors qu'ils luttaient bien contre l'acné. Peut-être aussi, et ça n'engage que moi, que les perturbateurs endocriniens ont également un effet. J'ai l'impression qu'on voit plus d'acné aujourd'hui qu'il y a 20 ans.

Comment lutter contre ?

On commence par le plus simple, du moins fort au plus fort. On commence par des crèmes, et si ça ne suffit pas on rajoute un antibiotique pendant trois mois. Quand vraiment ça ne marche pas, et que l'acné est sévère, on a l'isotrétinoïne, ce médicament qui a 35 ans. Il y a quatre ou cinq génériques qui existent pour ce médicament. On a la possibilité de guérir pratiquement 100% des acnés.

Les points noirs sont-ils de l'acné ?

Absolument. On a plusieurs types d'acnés : soit les acnés rétentionnels, c’est-à-dire avec des points noirs ou blancs. Il y a aussi des acnés inflammatoires, où il y a plus de lésions avec du pue à l'intérieur, et également des acnés mixtes. On traite cela très bien, avec des produits locaux qui augmentent le renouvellement cellulaire. Cela a pour effet de désengorger la "cheminée" qui évacue le gras et ça élimine les points noirs.

On peut aussi faire un nettoyage dermatologique avec une petite lame de bistouri. Avec un point noir ouvert, on met la petite lame de bistouri au milieu et tout doucement on évacue le gras à l'intérieur. Tous les dermatologues ne font cependant pas des nettoyages de peu, il faut demander à chaque praticien.