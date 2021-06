Comment bien s’alimenter quand il fait chaud ?

Glaces, barbecue et fruits… Depuis quelques jours, l'été est dans l'assiette. Notre alimentation change irrémédiablement avec les saisons. Mais comment bien manger lors des grosses vagues de chaleurs que nous avons déjà commencé à traverser ? Le médecin Jimmy Mohamed vous livre ses conseils dans sa chronique "Notre Santé", sur Europe 1.

"À moins d'être un inconditionnel, la saison des raclettes et des fondues est définitivement terminée. Elle laisse place au barbecue ou autre apéro. Nous nous tournons donc en principe vers des plats plus légers, moins gras et moins riches en sauce.

C'est d'ailleurs le moment idéal pour faire un rééquilibrage alimentaire. En clair, c’est un régime, mais on ne l’appelle pas comme ça pour ne pas culpabiliser de craquer et de manger.

Quels aliments faut-il consommer par forte chaleur ?

Même lorsqu'il fait très chaud, il est important de manger suffisamment. Sinon, le risque est d'être en hypocalorique et donc ralenti, voire fatigué. L’idéal est de manger de aliments rafraichissants comme le concombre, la pastèque, les tomates ou le melon. Ces derniers sont d'ailleurs composés à plus de 90% d'eau.

Il est conseillé également de remplacer les viandes rouges par des viandes blanches, comme du poulet ou des escalopes de volaille, par exemple. Je rappelle les recommandations : pas plus de 500 grammes de viande rouge par semaine, soit trois ou quatre steaks par semaine.

Du côté des desserts, quels sont les options ?

Allez-y mollo sur les fruits, ils restent malgré tout riche en sucre ! Mais vous avez le droit de manger, par exemple, des glaces qui ne sont finalement pas si sucrées que ça. Pour ceux qui veulent surveiller un peu leur ligne cet été, sachez que les sorbets restent moins caloriques. Il est possible d'en manger deux boules. Attention, le cornet apporte des calories supplémentaires, il vaut mieux s’en passer".