Ces questions que vous vous posez sur les implants mammaires

Parce qu'elles veulent restaurer leur image corporelle ou simplement se sentir mieux dans leur peau, certaines femmes ont recours à une pose d'implants mammaires. Mercredi, au micro de Mélanie Gomez, dans Sans rendez-vous, sur Europe 1, Sébastien Garson, chirurgien plasticien, président de la société française de la Sofcep, la société française des chirurgiens esthétiques plasticiens, répond aux questions que l'on se pose sur cette chirurgie qui existe depuis plus de 60 ans.

En quoi consiste une pose d'implants mammaires ?

C'est une opération chirurgicale qui va durer entre une heure et 1h30. Le chirurgien va venir réaliser une incision dans la poitrine et créer une loge pour poser l'implant. Le corps va ensuite créer une enveloppe naturelle autour de cet implant pour séparer ce dispositif de l'organisme. Cette opération peut être réalisée en ambulatoire ou nécessiter une nuit à l'hôpital en fonction des situations.

Combien ça coûte ?

Il faut compter entre 3.500 et 4.500 euros pour une pose d'implants mammaires sachant que l'immense majorité de ces opérations ne sont pas prises en charge par l'assurance maladie.

Peut-on retravailler dans la foulée de l'opération ?

Toute chirurgie est pourvoyeuse de douleur même si les médecins font leur maximum pour les limiter. On recommande un délai post-opératoire aux patientes surtout si elles ont une activité physique qui mobilise beaucoup les bras. On leur conseille alors de rester chez elles entre une à deux semaines plutôt que de réembrayer tout de suite.

Où se situent les cicatrices ?

Le but du jeu en chirurgie plastique est de minimiser les cicatrices. Après une telle intervention, les incisions peuvent être réalisées dans le creux de l'aisselle, à la jonction entre l'aréole et le sein ou sous le sein. Il faut savoir que toute cicatrice connaît une phase inflammatoire. Elle va rougir jusqu'au quatrième mois avant de blanchir.

Est-ce recommandé de tomber enceinte avec des implants et peut-on allaiter ?

Cela ne pose pas de problème particulier ni pour mener à bien sa grossesse, ni pour allaiter.

Quelle est la durée de vie d'une prothèse ?

Comme toute prothèse, les implants sont à changer un jour ou l'autre dans sa vie même s'il n'y a pas de danger pour la santé. Actuellement, les dernières générations d'implants sont solides. On estime leur durée de vie à 10-15 ans. En France, il existe des prothèses remplies de sérum physiologiques et des implants en gel de silicone. Quand les premières se percent, le liquide va être absorbé par le corps et le sein va dégonfler. La patiente est donc facilement alertée. Dans le cas d'un implant en gel de silicone, il est plus difficile de savoir quand l'implant est percé. Il est donc nécessaire de revoir régulièrement son chirurgien pour qu'il vérifie cliniquement l'intégrité des prothèses.

En avril, l'agence nationale de sécurité du médicament a décidé par précaution de retirer du marché les prothèses macro texturées soupçonnées de favoriser des lymphomes. Les patientes porteuses de cet implant doivent-elles s'inquiéter ?

Quel que soit son implant, il est nécessaire d'avoir un suivi avec son médecin et, le cas échéant, de faire des examens complémentaires en cas de doute. Il faut savoir que ce type de lymphome est très rare et surtout qu'il est bien dépisté depuis plusieurs années. Aujourd'hui, on peut effectuer un diagnostic simple et généralement, si l'on détecte un lymphome, il suffit d'enlever l'implant pour régler le problème.